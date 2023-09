Szkolenie GST dla tarnowskich policjantów Data publikacji 25.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Bezpieczeństwo publiczne jest jednym z najważniejszych obszarów życia społecznego, a skuteczność i profesjonalizm funkcjonariuszy stanowią klucz do jego zapewnienia. W odpowiedzi na współczesne wyzwania, tarnowska Komenda Miejska Policji zdecydowała się na specjalistyczne szkolenie z zakresu Gracie Survival Tactics (GST), aby podnieść kwalifikacje swoich policjantów.

Gracie Survival Tactics (GST) to zaawansowany system oparty na technikach brazylijskiego Jiu-Jitsu, skrojony specjalnie z myślą o służbach mundurowych. Jego głównym celem jest optymalizacja technik i taktyk interwencyjnych. W praktyce oznacza to, że funkcjonariusze uczą się efektywnego kontrolowania i neutralizowania zagrożeń, co jednocześnie minimalizuje ryzyko urazów. Badania przeprowadzone w agencjach policyjnych w Stanach Zjednoczonych, gdzie funkcjonariusze regularnie uczestniczą w treningach jiu-jitsu, wskazują na spadek liczby urazów wśród funkcjonariuszy o 48% oraz spadek urazów u osób zatrzymanych o 53%. Wyniki te jednoznacznie potwierdzają wartość szkolenia w systemie GST dla funkcjonariuszy.

Wśród instruktorów programu GST w Polsce wyróżnia się postać Roberta Wardzały, wykładowcy z Katedry Wychowania Fizycznego Akademii Tarnowskiej. Jego pasja i wieloletnie zaangażowanie w sporty walki sprawiły, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce.

Wardzała nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych szkoleniach, w tym również za granicą, głównie w Stanach Zjednoczonych. Jego doświadczenie w dziedzinie szkoleniowej jest imponujące i obejmuje pracę zarówno z żołnierzami Batalionu Desantowo-Szturmowego z Krakowa, jak i z funkcjonariuszami Pododdziału Konterrorystycznego z Gdańska. Taka różnorodność doświadczeń sprawia, że metody nauczania Wardzały są praktyczne, skuteczne i dostosowane do specyfiki różnych służb mundurowych.

Pokazowe szkolenie dla tarnowskich policjantów odbyło się w piątek, 22 września na obiektach Akademii Tarnowskiej. Pierwszy element i główne zagadnienie szkolenia skupiało się na doskonaleniu umiejętności obezwładniania oraz zatrzymywania niebezpiecznego przestępcy, który znajduje się w pojeździe. Druga część odbyła się w hali sportowej, gdzie tarnowscy policjanci zgłębiali nowe metody obezwładniania osób agresywnych, obrony przed zaborem broni oraz kontroli pozycji w parterze.

Serdecznie dziękujemy Robertowi Wardzale za poświęcony czas i bezcenne informacje z zakresu taktyki i techniki interwencji, a także Rektorowi Akademii Tarnowskiej za udostępnienie obiektów.