Poszukiwana czerwoną notą Interpolu za handel ludźmi trafiła za kraty Data publikacji 25.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 25 lutego 2022 roku w Wielkiej Brytanii 49-latka pochodząca z Ostrowca Świętokrzyskiego usłyszała wyrok 9 lat pobawienia wolności m.in. za handel ludźmi. Kobieta jednak nie miała zamiaru „odpokutować” za swoje grzechy i od tamtej pory ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. Tak było do wczoraj. Dzisiejszy dzień przywitała zza krat, gdyż zatrzymana została przez świętokrzyskich policjantów ścigających osoby poszukiwane, których wsparli ostrowieccy kryminalni.

Handel ludźmi. Przetrzymywanie osoby w niewoli i oszustwo. To przestępstwa, za które skazana została w Wielkiej Brytanii 49-letnia ostrowczanka. Kobieta pod koniec lutego ubiegłego roku powinna trafić za kraty i spędzić w więzieniu 9 lat. Przestępczyni postanowiła jednak ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości i nawet w tym celu zmieniła nazwisko. Wczoraj jej plan legł w gruzach. Międzynarodowa współpraca funkcjonariuszy Interpolu z policjantami z Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji przyniosła pożądane efekty. Informacja o tym, że poszukiwana może znajdować się na terenie województwa świętokrzyskiego trafiła do policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, którzy wsparci przez ostrowieckich kryminalnych szybko namierzyli 49-latkę. Wczoraj przed godziną 18 w jednym z mieszań na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego poszukiwana „pożegnała się” z wolnością. W „bransoletkach” połączonych łańcuchem odprowadzona została do policyjnej celi. Teraz zatrzymana trafi przed obliczę prokuratora i sądu, gdzie zapadnie decyzja o przekazaniu jej brytyjskiemu wymiarowi sprawiedliwości.