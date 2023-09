Policjant w czasie wolnym zatrzymał podejrzanego o kradzież z włamaniem Data publikacji 25.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Krzepicach, w czasie wolnym od służby, zauważył i ujął mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem. 42-latek był poszukiwany przez mundurowych do prowadzonej przez nich sprawy dotyczącej włamania do prywatnego pojazdu i kradzieży gotówki oraz karty bankomatowej. Teraz mieszkaniec powiatu kłobuckiego za popełniony czyn odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu w miejscowości Kamińsko. Mundurowy, w czasie wolnym od służby, w drodze do lekarza, zwrócił uwagę na kierującego znajdującego się przed nim pojazdu. Policjant rozpoznał w mężczyźnie poszukiwanego do prowadzonej przez mundurowych z komisariatu w Krzepicach sprawy dotyczącej kradzieży z włamaniem. Stróż prawa nakazał 42-latkowi zjechać na pobocze, a następnie ujął go i o sprawie natychmiast powiadomił dyżurnego, który skierował na miejsce wsparcie. Policjanci zatrzymali mężczyznę i doprowadzili do komisariatu, gdzie zostały mu przedstawione zarzuty, do których mieszkaniec powiatu kłobuckiego się przyznał.

14 września br. oficer dyżurny z komisariatu w Krzepicach otrzymał zgłoszenie dotyczące włamania do pojazdu, poprzez wybicie bocznej przedniej szyby, a następnie kradzieży gotówki i karty bankomatowej z portfela, który znajdował się w pojeździe. Do zdarzenia doszło na jednym z parkingów w miejscowości Przystajń. Zebrany materiał dowodowy, praca operacyjna oraz dobre rozpoznanie środowiska osób, które mają konflikt z prawem, pozwoliły ustalić sprawcę.

Teraz podejrzany odpowie przed sądem za swoje czyny, a grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.