XVI TCCC Paramedyk wystartował Data publikacji 25.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak co roku, na Pomorzu zespoły kontrterrorystyczne podległe MSWiA, MON i MS będą rywalizowały w jedynych w Polsce zawodach i warsztatach medycyny taktycznej. Tegoroczne warsztaty oraz zawody TCCC PARAMEDYK 2023 rozpoczęły się 24 września i potrwają do 28 września br. Uroczystego otwarcia wydarzenia edukacyjno-szkoleniowego, dokonał dziś Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński, jego pierwszy zastępca insp. Bogusław Ziemba oraz nadkom. Paweł Smoliniec dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku.

Dziś Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński oficjalnie otworzył XVI edycję TCCC PARAMEDYK. W tegorocznych zawodach i warsztatach udział weźmie 16 zespołów kontrterrorystycznych podległych MSWiA, MON i MS, to aż 85 funkcjonariuszy – ratowników, którzy w 10 zadaniach ratowniczych i strzeleckich zweryfikują swoje umiejętności w niestandardowych i bardzo realistycznych sytuacjach.

Główną częścią PARAMEDYKA jest rywalizacja czteroosobowych zespołów w różnorodnych konkurencjach medycznych, taktycznych i sprawnościowych inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w niestandardowych sytuacjach, w warunkach podwyższonego stresu i presji czasu. Sędziowie będą oceniać realizację zadania pod względem taktyki działania, udzielania pomocy rannym i współpracy w ramach zespołu.

PARAMEDYK, oprócz wymiaru edukacyjnego, to również okazja do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy drużynami różnych służb. Organizatorom zależy, aby poprzez systemowe wdrażanie wytycznych TCCC poprawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy i żołnierzy w czasie prowadzonych działań taktycznych.

Organizatorem zawodów i warsztatów jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Pomorskiego oraz Wydział Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji.