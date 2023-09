Zwłoki znalezione w Wiśle w Strojcowie zostały zidentyfikowane na podstawie profilu DNA Data publikacji 26.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy po profilu DNA zidentyfikował zwłoki znalezione w kwietniu 2023 r. w rzece Wisła w miejscowości Strojców, w powiecie dąbrowskim. Okazało się, że ciało należało do 67-letniej kobiety, której poszukiwania prowadziła Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu.

W kwietniu br. w miejscowości Strojców (gmina Bolesław) dyżurny Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przyjął zgłoszenie o znalezieniu ciała kobiety, które znajdowało się w korycie rzeki Wisły. Na miejsce skierowany został patrol Policji, a także załoga pogotowia ratunkowego oraz Państwowa Straż Pożarna z Dąbrowy Tarnowskiej.

Działania strażaków polegały na wyciągnięciu z rzeki ciała denatki. Na miejscu, pod nadzorem prokuratora policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wraz z technikiem kryminalistyki wykonywali czynności procesowe. Ustalono, że kobieta mogła być w wieku 50 - 60 lat i wstępnie wykluczono, aby do jej śmierci przyczyniły się inne osoby.

Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji, podczas której pobrany został materiał DNA. Szczucińscy śledczy przekazali materiał do Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy celem identyfikacji. Do Instytutu trafiło również DNA pobrane od członka rodziny zaginionej 67-letniej kobiety z powiatu bieruńsko-lędzińskiego (woj. śląskie), której poszukiwania były prowadzone przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu od 18 marca 2023 roku.



Materiał biologiczny pobrany podczas sekcji zwłok znalezionych w Wiśle został poddany analizie zgodności genetycznej DNA z materiałem pobranym od członka rodziny zaginionej 67-latki.

Wynik badań pozwoliły na zidentyfikowanie zwłok jako należących do zaginionej. Okoliczności jej śmierci wyjaśnia dąbrowska prokuratura.