Areszt dla 24-latki za usiłowanie zabójstwa! Data publikacji 26.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zamojscy policjanci zatrzymali 24-letnią kobietę, która tasakiem zaatakowała znajomego. Do zdarzenia doszło w sobotę rano, gdy po kłótni w mieszkaniu 25-letni pokrzywdzony wyszedł na zewnątrz. Za nim z tasakiem wybiegła 24-latka zadając kilka ciosów. Zatrzymana w prokuraturze usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa, a sąd zastosował wobec niej środek zapobiegawczy tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w sobotę rano (23.09.2023) na jednym z zamojskich osiedli. Zgłaszający poinformował, że przed blokiem kobieta tasakiem zaatakowała mężczyznę. Dyżurny natychmiast skierował tam policjantów. Na miejscu były też załogi karetek pogotowia.

Funkcjonariusze ustalili wstępnie, że awantura miała swój początek w jednym z mieszkań w czasie zakrapianego alkoholem spotkania, w którym uczestniczyło 5 osób – czterej mężczyźni w wieku od 18 do 25 lat oraz 24-letnia kobieta. Prawdopodobnie doszło tam do kłótni między jednym z mężczyzn a kobietą. Mężczyzna opuścił mieszkanie, za nim wybiegła 24-latka trzymając w ręku kuchenny tasak. W pewnej chwili zaatakowała nim 25-latka zadając mu kilka ciosów.

Załoga karetki pogotowia przewiozła pokrzywdzonego do szpitala. Na szczęście okazało się, że rany zadane mieszkańcowi Zamościa nie zagrażają jego życiu. Po opatrzeniu pokrzywdzony mógł opuścić szpital.

Policyjna grupa dochodzeniowo – śledcza na miejscu zdarzenia wykonała czynności procesowe. Policjanci przesłuchali świadków, wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady oraz narzędzie, którym 24-latka ugodziła pokrzywdzonego.

Osoby biorące udział w tym spotkaniu towarzyskim znajdowały się pod znacznym działaniem alkoholu. Wszyscy zostali zatrzymani do wyjaśnienia sprawy. Po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 24-latce z Zamościa zarzutu usiłowania zabójstwa. Usłyszała go w niedzielę przed obliczem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zamościu. Wczoraj w jej sprawie odbyło się posiedzenie aresztanckie, podczas którego Sąd Rejonowy w Zamościu przychylił się do wniosku śledczych i postanowił tymczasowo aresztować podejrzaną na okres 3 miesięcy.

Śledczy ustalają motywy działania kobiety oraz szczegółowy przebieg zdarzenia. Za usiłowanie zabójstwa grozi nawet dożywotni pobyt w więzieniu.