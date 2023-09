Zatrzymany za naruszenie nietykalności posłanki! Data publikacji 26.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybkie działania opolskich policjantów przy współpracy z policjantami z Komisariatu Policji w Bełżycach doprowadziły do ustalenia i zatrzymania sprawcy, który wczoraj miał zaatakować lubelską posłankę. Okazał się nim 55-latek, który odpowie za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego.

Wczoraj dyżurny opolskiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Do zdarzenia doszło na targowisku w Opolu Lubelskim w trakcie rozdawania ulotek wyborczych przez lubelską posłankę.

Ustalenia opolskich funkcjonariuszy oraz policjantów z KP w Bełżycach doprowadziły dziś do zatrzymania sprawcy. Okazał się nim 55-letni mieszkaniec gminy Niedrzwica Duża. Mężczyzna odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.