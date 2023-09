Policjanci eskortowali dziecko do szpitala Data publikacji 27.09.2023 Powrót Drukuj Po zakończonym w sobotę meczu policjanci z 4. komisariatu spotkali się z nietypową interwencją. Na skrzyżowaniu podjechał do nich zdenerwowany kierowca Audi informując, że wiezie do szpitala swoje dziecko. 6-latek podczas zabawy doznał urazu głowy i zaczynał mdleć. Ponieważ liczyła się każda chwila, 32-latek poprosił mundurowych pomoc. Dzięki policyjnemu pilotażowi, dziecko szybko trafiło pod opiekę medyków.

W sobotę (23.09.2023 ) policjanci z 4. komisariatu brali udział w zabezpieczeniu meczu piłki nożnej. Po zakończony wydarzeniu w okolicy stadionu zaczęły robić się korki. Do policjantów podbiegł zdenerwowany mężczyzna. 32-latek oświadczył, że jedzie tą drogą z dzieckiem do szpitala. Mieszkaniec gminy Jabłonna poprosił policjantów o pomoc w szybkim dotarciu na oddział ratunkowy. Jak się okazało, liczyła się każda chwila. 6-latek podczas zabawy doznał urazu głowy. W trakcie drogi miał mdłości i zaczął mdleć.



Policjanci od razy przystąpili do pilotażu. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, pomogli rodzinie szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala, gdzie udzielono pomocy dziecku.

(KWP w Lublinie / kp)