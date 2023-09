Zatrzymał nożownika - post. Jakub Kasztelaniec odznaczony medalem podkom. Andrzeja Struja Data publikacji 27.09.2023 Powrót Drukuj Post. Jakub Kasztalaniec z Komendy Miejskiej Policji w Opolu został wyróżniony medalem im. podkom. Andrzeja Struja. Odznaczenie odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusza Kamińskiego. Nasz funkcjonariusz podjął interwencję wobec niebezpiecznego nożownika, który groził przechodniom. Taki medal to najwyższa forma uznania za bohaterskie czyny z narażeniem życia.

Policjant w służbie nigdy nie wie, co przyniesie dzień. Jedno jest pewne, w obronie życia i zdrowia innych, mundurowy nie zawaha się ani przez moment. Tak też było w przypadku naszego kolegi, podejmującego interwencję wobec nożownika. Do tego zdarzenia doszło 20 lipca 2023 r. chwilę po godzinie 20:00 w centrum Opola. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny wymachującego nożem przed przypadkowo napotkanymi osobami. Post. Jakub Kasztelaniec ustalił rysopis agresora, kierunek, w którym się oddalił i ruszył za nim w pościg. Wiedząc, że ma do czynienia z niebezpiecznym narzędziem, nie zawahał się ani przez chwilę. Policjant obezwładnił agresora i zatrzymał. Dzięki jego odwadze i determinacji być może nie doszło do tragedii. Taka postawa policjanta nie mogła pozostać niezauważona.

Dlatego post. Jakub Kasztelaniec został wyróżniony medalem im. podkomisarza Andrzeja Struja, który stał się symbolem odwagi, męstwa i profesjonalizmu. Tak było i 10 lutego 2010 roku, na warszawskiej Woli. Przebywający na urlopie Andrzej Struj zareagował na chuligańskie zachowanie dwóch mężczyzn, którzy demolowali tramwaj. Niestety, wtedy napastnicy skierowali swoją agresję na funkcjonariusza. Jeden z nich zaatakował go i kilkakrotnie ranił nożem. Mimo szybko udzielonej pomocy medycznej policjant zmarł w szpitalu. Andrzej Struj miał niespełna 42 lata, pozostawił rodzinę, osierocił dwie córki.

Medal im. podkomisarza Andrzeja Struja dla policjantów jest formą najwyższego uznania. Nasz kolega w pełni na niego zasłużył i z dumą będzie nosił go na piersi. To nie tylko symbol bohaterstwa, ale i pamięci o tych, którym nie udało się uniknąć śmierci w obronie najwyższych wartości, w myśl roty ślubowania.