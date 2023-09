#PomagamyiChronimy - wyjątkowe podziękowania dla skwierzyńskich policjantów Data publikacji 27.09.2023 Powrót Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu wpłynęły podziękowania dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Skwierzynie starszej sierżant Justyny Kaźmierczak i starszego posterunkowego Krzysztofa Szprohsowa. W emocjonalnym liście skierowanym do komendanta, autorka doceniła ich zrozumienie, profesjonalizm i obiektywizm podczas niedawnej interwencji.

Interwencja, podczas której policjanci wykonywali czynności, miała miejsce w jednej z miejscowości gminy Skwierzyna. Zrozumienie i opanowanie, z jakim policjanci podjęli działania spotkało się z wyjątkowym uznaniem wśród jej uczestników. W liście do Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu, autorka podkreśliła, że zachowanie i postawa starszej sierżant Justyny Kaźmierczak oraz starszego posterunkowego Krzysztofa Szprohsa była przykładem doskonałego podejścia do zawodu policjanta. Zostało podkreślone, że funkcjonariusze wykazali się profesjonalizmem i obiektywizmem, traktując wszystkich uczestników interwencji z należytym szacunkiem i uwagą.

Wdzięczność osób, które doceniają pracę mundurowych z pewnością motywuje do dalszego działania i daje dużą satysfakcję. Taka ocena działalności Policji jest dla nas najlepszą formą podziękowań za codzienny trud służby i poświęcenie oraz udowadnia wartości, które zawiera policyjne motto: „Pomagamy i Chronimy”. Każde słowa uznania i sympatii ze strony obywateli są dla policjantów bezcenne, bez względu na to, w jakim wydziale pełnią oni służbę. Świadczą one nie tylko o ich zaangażowaniu w ludzkie problemy ale i o profesjonalizmie. Pisemne wyrażenie wdzięczności jest zawsze bardzo miłą formą uznania dla każdego policjanta i stanowi jeszcze większą motywację do codziennej służby.

młodszy aspirant Mateusz Maksimczyk

