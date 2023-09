85-latek noc spędził w lesie. Wychłodzonego mężczyznę odnaleźli policjanci Data publikacji 27.09.2023 Powrót Drukuj Świetną skutecznością wynikającą z doświadczenia wykazali się policjanci z Wydziału Kryminalnego świebodzińskiej komendy. Starszy mężczyzna wyszedł wieczorem z domu i się zgubił. Mieliśmy informację, że cierpi na zaniki pamięci. W związku z zagrożeniem życia natychmiast wszczęto alarm i do działań skierowano maksymalną liczbę funkcjonariuszy. W poszukiwaniach wraz z policjantami brali udział strażacy, państwowi i ochotniczy oraz wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe ze Świebodzina.

Priorytetem w działaniach służb zawsze było, jest i będzie ludzkie życie. Kiedy jest ono zagrożone, do działań kierowane są maksymalne siły i środki, ponieważ życia nie da się przywrócić. Wszystkie inne problemy, w świetle takich zdarzeń bledną i tracą na znaczeniu. Funkcjonariusze różnych pionów mają zaplanowane działania, część ustala je z dnia na dzień, innych planowane są z wyprzedzeniem tygodniowym lub miesięcznym… czasem nawet dłuższym. W służbie jednak nie da się wszystkiego przewidzieć, ponieważ wiele sytuacji jest nagłych. Przykładem są zaginięcia.

We wtorek, (26 września) około godziny 8:00 świebodzińscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 85-latka. Starszy mężczyzna, który ma problemy z pamięcią dzień wcześniej, około godziny 19:00 wyszedł z domu. W rejonie miejscowości większość obszaru jest zalesiona. Na dworze w nocy panują już trudniejsze warunki, ponieważ temperatura spada do 12-13 stopni, dodatkowo w nocy i nad ranem była mgła, a wilgoć z chłodem mogą szybciej doprowadzić do wychłodzenia. Natychmiast ruszyła zakrojona na szeroką skalę akcja. Na miejsce przyjechali policjanci z wszystkich wydziałów, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Państwowa Straż Pożarna ze Świebodzina oraz trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Mostek, Bucze oraz Nowej Wioski. W trakcie, kiedy zespoły różnych służb sprawdzały zabudowania i planowali metodyczne przeszukiwania rozległego obszaru, do którego mógł dotrzeć, część patroli sprawdzała już wszystkie drogi, zarówno te publiczne, jak i leśne. Rozpytywano mieszkańców, sprawdzano różne hipotezy, dokąd mężczyzna mógł się udać oraz ustalano miejsca, w których bywał. To właśnie te działania policjantów z Wydziału Kryminalnego świebodzińskiej komendy doprowadziły do odnalezienia mężczyzny o 9:45 – w mniej niż dwie godziny od zgłoszenia. Wychłodzonego seniora odnaleziono na polnej drodze kilka kilometrów od miejsca zamieszkania. Pogotowie Ratunkowe zabrało mężczyznę do szpitala celem udzielenia mu pomocy medycznej.