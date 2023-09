Wynajmował apartamenty i udzielał pożyczek - odpowie za oszustwa Data publikacji 27.09.2023 Powrót Drukuj Łomżyńscy policjanci, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości gospodarczej przerwali przestępczy proceder 25-letniemu mężczyźnie. W efekcie współpracy śledczych z prokuraturą zatrzymany usłyszał 190 zarzutów dotyczących różnych oszustw. Miał on oferować apartamenty na wynajem, których w rzeczywistości nie posiadał. Grozi mu teraz do 8 lat pozbawienia wolności.

Przestępcza działalność, jaką rozwinął mężczyzna trwała od stycznia do końca sierpnia 2022 roku. Na stronie internetowej oferującej różne usługi umieszczał ogłoszenia dotyczące wynajmu apartamentów w Gdańsku. Jakby tego było mało mieszkaniec Warszawy zamieszczał również ogłoszenia dotyczące pożyczek. Pokrzywdzeni zainteresowani pobytem w Trójmieście wpłacali zaliczki na poczet wynajmu lokali. Z kolei osoby, które chciały pożyczać pieniądze zaliczki na koszty związane z obsługą notarialną. Po wpłaceniu pieniędzy na wskazane konta bankowe kontakt z oferentem się urywał. W tej sprawie przesłuchanych zostało kilkuset świadków, a policjanci ustalili 190 osób z całego kraju, które zostały pokrzywdzone. Łączna wartość strat to ponad 50 tysięcy złotych. Mężczyzna od chwili zatrzymania przebywa w areszcie śledczym, gdzie czeka na proces. Do sądu został skierowany już akt oskarżenia, a 25-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy!

W każdym przypadku podejmowania internetowych transakcji należy zachować czujność.

Porównajmy cenę z cenami kwater o podobnym standardzie.

Zapytajmy o dokładną lokalizację, adres i postarajmy się zebrać jak najwięcej informacji na temat danego obiektu.

Każdy, kto w sposób legalny oferuje domek czy kwaterę na wynajem, nie powinien mieć nic do ukrycia i w dogodny sposób powinien umożliwić weryfikację danego ogłoszenia pod kątem wiarygodności.

Zachowajmy dokumentację związaną z transakcją wynajmu kwatery.

W razie niewywiązania się oferenta z zawartej umowy do odzyskania należności pomocne okazać się mogą informacje przesłane w formie SMS, czy za pomocą poczty elektronicznej.

Uczciwy sprzedawca nie będzie stronił od wystawienia paragonu, rachunku, czy faktury nawet na poziomie wpłaty zaliczki na poczet wynajmu.