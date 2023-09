Sprawcy napadu oraz włamań do myjni samoobsługowych zatrzymani przez policjantów z Wydziału Kryminalnego komendy miejskiej Data publikacji 27.09.2023 Powrót Drukuj Okradali myjnie samoobsługowe włamując się do urządzeń, w których znajdowała się gotówka, a także lokale gastronomiczne i usługowe. Na swoim koncie mają również przestępstwo, gdzie posłużyli się pistoletem, by wymusić odstąpienie od działania jednego z pracowników ochrony. Do tej pory wrocławscy policjanci udowodnili 25 i 28-latkowi 4 kradzieże z włamaniem oraz kradzież rozbójniczą. Za popełnione czyny grozić im może kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyźni trafili już do tymczasowego aresztu.

Dwóch obywateli Białorusi w wieku 25 oraz 28 lat zatrzymanych zostało w wynajmowanym mieszkaniu we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej. Intensywne czynności operacyjne wobec tej dwójki wrocławscy kryminalni prowadzili już dużo wcześniej. Dzięki temu, po ich zatrzymaniu zgromadzony materiał dowodowy był wystarczający by udowodnić podejrzanym 5 poważnych przestępstw.

W trakcie swoich czynności policjanci w mieszkaniu, gdzie zamieszkiwali mężczyźni, znaleźli przedmioty świadczące o tym, że byli oni wyjątkowo niebezpieczni. Posiadali broń krótką, paralizator oraz amunicję.

Jak się później okazało rodzaj przestępczości, którą się trudnili, nie był przypadkowy. Jeden z nich bowiem wcześniej pracował w myjni samochodowej. Te obiekty potem właśnie okradali. Mając pewną wiedzę perfidnie ją wykorzystywali włamując się do urządzeń, w których znajdowała się gotówka. W trakcie jednego zdarzenia natrafili na pracownika ochrony, wobec którego posłużyli się pistoletem, by zmusić go do określonego działania.

Wobec obu mężczyzn sąd zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a za popełnione czyny grozić im może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają kolejnych zarzutów dla zatrzymanych.

( KWP we Wrocławiu / kp)

Film 412-208833.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 412-208833.mp4 (format mp4 - rozmiar 44.1 MB)