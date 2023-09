Zatrzymanym sprawcom grozi kara nawet 12 lat więzienia Data publikacji 27.09.2023 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i 29 lat podejrzanych o dokonanie rozboju na obywatelu Francji. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę na terenie Śródmieścia. Sprawcy usłyszeli prokuratorskie zarzuty i trafili na trzy miesiące do aresztu. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet 12 lat więzienia.

W sobotę rano (23.09.2023) policjanci odebrali zgłoszenie o rozboju, do którego doszło na terenie Śródmieścia. Pokrzywdzony podczas przejazdu taksówką na aplikacje został pobity i okradziony przez innego pasażera, z którym jechał. Sprawcy pomógł kierowca taksówki. Pokrzywdzony oszacował straty na prawie 3,5 tys. zł. Sprawą od razu zajęli się policjanci z komisariatu w Śródmieściu oraz kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej. Wcześniej policjanci dochodzeniowo-śledczy przyjęli zawiadomienie, sporządzili oględziny i szczegółowo opisali okoliczności zdarzenia. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci zdobyli oraz szczegółowo sprawdzili wiele informacji dotyczących zdarzenia. Zabezpieczyli i sprawdzili też monitoringi.



Dzięki intensywnej pracy operacyjnej i bardzo dobremu rozpoznaniu już następnego dnia przed godz. 13.00 kryminalni zatrzymali na Ujeścisku pierwszego ze sprawców rozboju. Jeszcze tego samego dnia, chwile po godzinie 18.00 kryminalni zatrzymali na terenie Śródmieścia drugiego sprawcę.



Wczoraj 28 i 29-latek zostali doprowadzeni do prokuratury i usłyszeli zarzuty rozboju oraz kradzieży. Także wczoraj sąd przychylił się do wniosku o środek zapobiegawczy dla podejrzanych i mężczyźni trafili na trzy miesiące do aresztu. Za rozbój grozi kara nawet 12 lat więzienia. Za kradzież grozi kara 5 lat więzienia.