Sprawcy ataku na kibiców w rękach słupskich policjantów Data publikacji 27.09.2023 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali sprawców piątkowego ataku na kibiców powracających z meczu koszykówki w Słupsku. Mężczyźni usłyszeli zarzuty i wkrótce odpowiedzą za swoje czyny. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Słupscy kryminalni przez ostatnie dni prowadzili intensywne działania operacyjne zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców ataku na grupę kibiców, do którego doszło w ubiegły piątek w rejonie dworca kolejowego w Słupsku. Dzięki swojej pracy funkcjonariusze wytypowali osoby podejrzane o to przestępstwo. Dzisiaj w godzinach rannych policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału do spraw zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 4 mężczyzn w wieku od 16 do 17 lat. Materiały zostały przekazane do sądu rodzinnego. Trzech z zatrzymanych usłyszało zarzuty dotyczące zmuszania przemocą do określonego zachowania oraz uszkodzenia ciała. Nie wykluczamy kolejnych zatrzymań w tej sprawie.