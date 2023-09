Sygnał od sąsiadki i działania służb pomogły kobiecie Data publikacji 28.09.2023 Powrót Drukuj Gdy przebywająca w mieszkaniu inowrocławianka doznała urazu, jej wołanie usłyszała sąsiadka. Była czujna, zachowała „zimną krew” i szybko powiadomiła służby. Policjanci i strażacy dotarli do 87-letniej seniorki. Wejść do mieszkania nie było łatwo.

We wtorek, 26 września w jednym z bloków w Inowrocławiu kobieta usłyszała upadek w mieszkaniu sąsiadki oraz usłyszała jej krzyki i jęki. Natychmiast powiadomiła o tym służby. Działania podjęli policjanci oraz strażacy.

Nie było możliwości swobodnego wejścia do mieszkania, dlatego policjant i strażak wjechali na podnośniku na czwarte piętro bloku i weszli przez otwarte okno do środka.

Na podłodze leżała seniorka z raną głowy, którą doznała na skutek upadku. Mundurowi szybko ułożyli kobietę w pozycji bezpiecznej i robili wszystko, by do mieszkania mogły wejść służby ratunkowe. Z uwagi na zamknięte zamki i brak kluczy, drzwi zostały wyważone, aby zespół ratownictwa medycznego wszedł do środka. Kobieta została zabrana do szpitala.

Wzywanie ratunku nie powinno zostać bez echa. Warto interesować się losem innych ludzi, sąsiadów, szczególnie samotnych. Szybka reakcja może uratować ludzkie życie, które jest bezcenne.

Podziękowania należą się czujnej sąsiadce. Brawo! Nie bójmy się reagować!