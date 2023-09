Podziękowania dla dzielnicowego „za zaangażowanie i pomoc”

"W każdej chwili jest pod telefonem i służy pomocą oraz zrozumieniem...” „Pragnę podziękować za pomoc, zrozumienie, zaangażowanie oraz zwyczajnie ludzkie podejście do problemu..." takie słowa uznania kieruje do dzielnicowego łomżyńskiej jednostki jeden z mieszkańców. Każde podziękowania są miłe i dają „kopa” do działania. Pomagamy i chronimy to nie tylko pusty frazes, to dewiza, którą kierują się łomżyńscy policjanci.