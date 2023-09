Wielkoskalowe ćwiczenia "Katedra 23” Data publikacji 28.09.2023 Powrót Drukuj W środę o godzinie 14.00 dyżurny stanowiska kierowania łódzkiej komendy otrzymał zgłoszenie, że przed katedrą w Łodzi padły strzały i są ranni. Natychmiast na miejsce wysłano policjantów z komórek interwencyjnych. Z dalszych informacji wynikało, że aktywny strzelec zabarykadował się z grupą wiernych w budynku katedry. Na miejsce wezwano negocjatorów, ZAK i kontrterrorystów. Decyzja była tylko jedna … szturm.

Gdy dyżurny stanowiska kierowania w Łodzi otrzymał informację, że w rejonie Bazyliki Archikatedralnej padły strzały, natychmiast skierował na miejsce podległe patrole, które po przybyciu zauważyły osoby ranne znajdujące się od strony ulicy Skorupki. Jak wynikało ze wstępnych informacji, terrorysta posiadający broń palną wraz z zakładnikami ukrył się w katedrze. Natychmiast na miejsce zostali skierowani policjanci Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi, którzy od momentu przybycia analizowali zastaną sytuację celem uwolnienia zakładników. W tym procesie niezbędny był Zespół Negocjacyjny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W wyniku podjętych przez policjantów działań agresor poddał się, a kontrterroryści przystąpili do zaplanowanej ewakuacji zakładników. Kolejnym etapem działań była dyspersja czynnika chemicznego pozostawionego przez terrorystę i skażenie zakładników. W działaniach brali udział strażacy i służby miejskie.



Na szczęście to tylko wielkoskalowe ćwiczenia w ramach projektu ProSPeReS (System ochrony dużych zgromadzeń ludzkich w miejscach kultu religijnego). Była to symulacja zagrożeń terrorystycznych, jakie mogą wystąpić w miejscach tego rodzaju. Wydarzenie zostało zorganizowane z udziałem personelu religijnego, wolontariuszy, jednostek policji garnizonu łódzkiego (m.in. Policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi, negocjatorów, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi), funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (JRG3 i JRG4 – Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego) oraz innych służb publicznych. Przedsięwzięcie pozwoliło przetestować i ulepszyć proponowane środki zapobiegawcze i procedury reagowania. W trakcie ćwiczenia sprawdzano obiekty pod kątem przedmiotów podejrzanych, zarządzanie incydentem, reagowanie na atak terrorystyczny z użyciem środków CBRN; ewakuację, inwakuację i „lockdown”, komunikację i współpracę ze służbami podczas i po incydencie.

Dzięki takim ćwiczeniom nasi funkcjonariusze są coraz lepiej przygotowani do realnych zagrożeń związanych z terroryzmem. Ważnym elementem tego rodzaju działań jest możliwość ćwiczenia w realnych warunkach, w pomieszczeniach, w których na co dzień przebywają osoby. Jest to również dobra okazja dla tych osób, aby dowiedziały się jak reagować w sytuacji zagrożenia, jak się zachować i na co zwracać uwagę. W ćwiczeniach brało udział łącznie 250 osób w tym 150 policjantów. Całość przedsięwzięcia na bieżąco obserwowało około 50 obserwatorów w tym grupa zagranicznych przedstawicieli zajmujących się tą tematyką. Całość ćwiczenia omówiono i podsumowano na kończącym je briefingu.