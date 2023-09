Powstrzymał napastnika z siekierą - asp. szt. Marcin Kwiatkowski odznaczony medalem im. podkom. Policji Andrzeja Struja Data publikacji 28.09.2023 Powrót Drukuj 2 sierpnia 2023 roku przed godziną 9.00 rano do dyżurnego strzeleckiej Policji wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie poruszającym się między posesjami z siekierą w ręku. Na ratunek mieszkańcom swojej gminy niezwłocznie ruszyli policjanci z Zawadzkiego. Jednym z nich był asp. szt. Marcin Kwiatkowski. To on wziął na siebie ciężar interwencji. Musiał podjąć trudną, acz konieczną decyzję użycia broni palnej. Następnie udzielił pomocy przedmedycznej rannemu napastnikowi. Za swoją postawę został odznaczony zaszczytnym medalem im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja.

Napastnik, widząc policjantów skierował się w ich stronę trzymając w ręku siekierę. Funkcjonariusze najpierw wezwali go do porzucenia niebezpiecznego narzędzia i zachowania zgodnego z prawem, jednak nie zastosował się do ich poleceń. Wówczas ciężar interwencji wziął na siebie właśnie asp. szt. Marcin Kwiatkowski. Mężczyznę z siekierą nie powstrzymało użycie gazu ani strzały ostrzegawcze oddane przez policjanta. Sytuacja robiła się dramatyczna, a rozsierdzony mężczyzna wciąż wymachiwał siekierą. Asp. szt. Marcin Kwiatkowski podjął trudną, acz konieczną decyzję. Musiał użyć broni palnej, by powstrzymać agresora. Nasz policjant ranił go w nogę, odebrał siekierę i natychmiast udzielił mu pomocy przedmedycznej. Zatrzymany 31-latek za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem.

Za swoją postawę 22 września został odznaczony medalem im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja. Medal im. podkomisarza Andrzeja Struja mogą otrzymać policjanci, którzy podjęli się poza służbą ratowania życia, zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia albo w czasie służby podjęli się ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia. Funkcjonariusze otrzymują również nagrodę finansową. Medal jest nadawany na wniosek Komendanta Głównego Policji albo z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyróżnienie może być przyznawane także pośmiertnie.

Podkomisarz Andrzej Struj zginął od ciosów nożem, po tym, jak 10 lutego 2010 r. podczas urlopu, interweniował wobec chuliganów, którzy niszczyli tramwaj. Policjant służył w formacji od 15 lat. Pracował w wydziale wywiadowczo-patrolowym Komendy Stołecznej Policji. Pośmiertnie został awansowany na stopień podkomisarza Policji, odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”. O tragicznym zdarzeniu, do którego doszło na skrzyżowaniu ul. Wolskiej i ul. Fort Wola w Warszawie, przypomina pamiątkowa tablica, którą odsłonięto 10 lat po śmierci podkomisarza, przy skwerze jego imienia.