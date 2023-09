Dwaj dzielnicowi z Ołbina odnaleźli zaginioną 12-latkę Data publikacji 28.09.2023 Powrót Drukuj Dwaj policjanci Rewiru Dzielnicowych z komisariatu Wrocław-Ołbin otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 12-letniej dziewczynki. Funkcjonariusze zareagowali natychmiast po otrzymaniu od dyżurnego zgłoszenia o zaginięciu dziecka, a ich intensywne działania doprowadziły do jej szybkiego odnalezienia. Całą i zdrową nastolatkę policjanci dowieźli do domu i przekazali pod opiekę mamie.

Wrocławscy policjanci w przypadku zaginięć osób podejmują szereg czynności mających na celu jak najszybsze dotarcie do każdej z nich. Niejednokrotnie bywa, że mogą one potrzebować pomocy, a nawet znajdować się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu. Do takiej grupy należą przede wszystkim zaginione dzieci i osoby starsze. Funkcjonariusze wiedzą, że każda minuta jest ważna i nie ma tu miejsca na żadną zwłokę.

Takie właśnie zdarzenie miało miejsce na początku bieżącego tygodnia. Były godziny popołudniowe, gdy dyżurny z Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin otrzymał informację o zaginionej, w okolicy Mostów Mieszczańskich, 12-letniej dziewczynce.

Z pomocą dziecku natychmiast ruszyli dwaj dzielnicowi z tamtejszej jednostki. Na podstawie zebranych informacji asp. Mariusz Antczak wraz z asp. Arturem Sobierajskim wytypowali obszar poszukiwań i ruszyli w teren.

Obaj policjanci, biegnąc i nawołując dziewczynkę po imieniu dokładnie sprawdzali wyznaczony teren. Gdy w końcu, po wielu próbach, udało im się dodzwonić do 12-latki ta opisała im gdzie się znajduje. Po wyjaśnieniu jej, aby się nie oddalała, pobiegli w opisane przez nią miejsce.

Cały czas nawołując i utrzymując kontakt telefoniczny usłyszeli dobiegające z dużej odległości wołanie o pomoc. Po dotarciu na miejsce zeszli na brzeg Odry, gdzie czekała na nich wystraszona i zdezorientowana nastolatka.

Na szczęście skończyło się tylko na strachu. Dziewczynka cała i zdrowa, w towarzystwie obu policjantów, trafiła pod opiekę mamy.