Lubuska Policja sprawdza czy ciężarówki na autostradzie nie łamią zakazów wyprzedzania Data publikacji 29.09.2023 Powrót Drukuj Lubuska drogówka po wejściu w życie nowych przepisów, regularnie sprawdza zachowanie kierowców pojazdów ciężarowych. Mundurowi przy wykorzystaniu drona oraz nieoznakowanych radiowozów z videorejestratorem dokładnie przyjrzeli się stosowaniu się zmotoryzowanych do nowych przepisów ruchu drogowego związanych z zakazem wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu. Dlatego pod lupą policjantów ponownie znalazła się międzynarodowa trasa E30 – autostrada A2 oraz lubuski odcinek S3.

Jak wiadomo od 1 lipca 2023 roku obowiązują nowe regulacje prawne w ruchu drogowym. Nowelizacja ustawy wprowadziła zakaz wyprzedzania się ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych. Przepisy mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo na drogach oraz upłynnić ruch, który bardzo często tamowany był przez wyprzedzające się pojazdy ciężarowe. W Polsce każdego roku ruch tych aut jest coraz większy. Tym bardziej w Lubuskiem, które jest województwem o charakterze tranzytowym. Ponadto przybywają kolejne kilometry dróg szybkiego ruchu, dlatego policyjne działania mają przede wszystkim na celu przypomnienie zmotoryzowanym, że fundamentem bezpieczeństwa drogowego jest przestrzeganie przepisów prawa.

W czwartek (28 października) policjanci sekcji zabezpieczenia autostrady prowadzili działania, podczas których sprawdzali zachowanie kierowców pojazdów ciężarowych na autostradzie A2. To jedna z głównych arterii komunikacyjnych naszego regionu -międzynarodowa trasa E30 - łącząca zachód ze wschodem. To tam właśnie mundurowi „w białych czapkach”, przy wykorzystaniu nieoznakowanych radiowozów z videorejestratorem, czuwali nad bezpieczeństwem zmotoryzowanych. Przede wszystkim kierowców ciężarówek, gdyż to tej grupie kierowców były poświęcone czwartkowe działania. Policjanci sprawdzali zachowanie kierowców pojazdów ciężarowych na drodze, między innymi czy stosują się do nowych przepisów ruchu drogowego, związanych z zakazem wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu. I choć ujawnili wykroczenia i nieprawidłowe zachowania kierowców, to sytuacji związanych z wyprzedzaniem się ciężarówek na autostradzie było zdecydowanie mniej niż przed wejściem w życie nowych przepisów.

Mandat za wyprzedzanie pojazdem powyżej 3,5 t na autostradzie wynosi 1000 zł. Jeśli jednak kierowca popełni drugie takie samo wykroczenie w ciągu dwóch lat, wysokość kary podwaja się i wynosi 2000 zł. Jednocześnie kierowca otrzymuje osiem punktów karnych.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Video, foto: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.67 MB)