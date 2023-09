3 osoby zatrzymane w związku z działalnością piramidy finansowej Data publikacji 29.09.2023 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 3 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która prowadziła platformy internetowe FutureNet i FutureNet AdPro, o charakterze piramidy finansowej. Śledczy apelują o kontakt wszystkie osoby, które mogły paść ofiarą tego przestępczego procederu.

Policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, realizowali czynności procesowe w ramach śledztwa, nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, dotyczącego przestępczej działalności piramidy finansowej FutureNet założonej przez Romana Z. i Stephana M.

Przestępczy proceder polegał na nakłanianiu zainteresowanych pod pozorem inwestycji do dokonywania wpłat na zakup tzw. AdPaków, czyli pakietów reklamowych oraz matryc umożliwiających osiąganie zysków m.in. poprzez wprowadzanie do struktury kolejnych użytkowników. W ten sposób podejrzani, na terenie kraju nakłonili do dokonania fałszywych inwestycji ponad 20 000 osób, na łączną kwotę ponad 90 mln. zł. Jednocześnie warto nadmienić, że FutureNet był platformą międzynarodową i działał na szkodę klientów na całym świecie.

Funkcjonariusze CBZC od chwili uzyskania informacji o przestępczej działalności platformy FutureNet, wykonali szereg czynności zmierzających do identyfikacji założycieli serwisu oraz osób z nimi współpracujących. Przeprowadzone czynności służbowe doprowadziły do identyfikacji członków zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej oraz ujawnienia majątku pochodzącego z przestępstwa, gromadzonego i ukrywanego na terenie kraju i poza jego granicami.

W dniach 20-21 września br. na podstawie zabranego materiału dowodowego funkcjonariusze CBZC na terenie kraju dokonali zatrzymania 3 osób, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa. Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania jednego z podejrzanych oraz dozorów i poręczeń majątkowych.

W ramach prowadzonego śledztwa, dokonano zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę ponad 20 mln zł, w postaci m.in. kryptowalut, luksusowych apartamentów oraz zabytkowych skrzypiec Stradivarius.

Roman Z. oraz Stephan M. są w chwili obecnej poszukiwani listami gończymi oraz Europejskimi Nakazami Aresztowania.

Funkcjonariusze CBZC apelują do osób, które dokonały inwestycji na platformie Futurenet o kontakt z Zarządem we Wrocławiu CBZC lub Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu na podany adres e-mail: powro.sprawafuturenet@prokuratura.gov.pl lub bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

( CBZC / sc)