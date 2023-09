Policjanci ocalili kolejne życie Data publikacji 29.09.2023 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i dobrze skoordynowanej akcji, policjanci z Kęt, w powiecie oświęcimskim, uratowali życie człowieka. 21 – latek, który targnął się na życie został w porę odnaleziony i trafił pod opiekę lekarzy.

Do zdarzenia doszło dzisiaj w nocy (28/29.09.br.). Tuż przed godziną 4:00, z operatorem numeru alarmowego 112 skontaktował mężczyzna, który nie podając swoich danych oświadczył, że zamierza targnąć się na własne życie, po czym przerwał połączenie.

W związku z powyższą informacją aspirant sztabowy Artur Kasperek oficer dyżurny Komisariatu Policji w Kętach, na teren swojej jednostki, wezwał patrole z całego powiatu oraz Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą OSP Kęty. Ustalił również dane poszukiwanego mężczyzny, którym miał być 21-letni mieszkaniec powiatu bielskiego, a także wskazał miejsca, gdzie należy rozpocząć poszukiwania.

W efekcie podjętych czynności już w kilkanaście minut patrol w składzie sierżant sztabowy Sebastian Tobiasz i starszy sierżant Arkadiusz Ryś funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, w jednym z zagajników na terenie Kęt odnaleźli 21-latka niedającego oznak życia. Mundurowi natychmiast przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy, w trakcie której mężczyzna odzyskał prawidłowy oddech, a następnie przytomność. Do przyjazdu zespołu Ratownictwa Medycznego funkcjonariusze monitorowali funkcje życiowe. Następnie 21-latka przekazali pod opiekę ratowników medycznych, którzy przewieźli go na leczenie do szpitala.

Jesteś w kryzysie? Fachowcy od pomocy w rozwiązywaniu problemów czekają na Ciebie.

Policjanci niejednokrotnie pomagają mieszkańcom w trudnych sytuacjach życiowych. Najpierw interweniując, a później inicjując pomoc fachowców z różnych ośrodków, udzielających wsparcia w kryzysie.

Przypominamy, że na terenie każdego powiatu znajduje się wiele instytucji między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutki wydarzeń.

Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, bezpłatny telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje na stronie Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym: https://centrumwsparcia.pl/

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 - bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów – wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu. Szczegółowe informacje na stronie https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Pomocą w kryzysowych sytuacjach służą również pracownicy Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA 22 484 88 01. Szczegółowe informacje na stronie Stop Depresji https://stopdepresji.pl/