Ogólnopolskie seminarium eksperckie Data publikacji 29.09.2023 Powrót Drukuj W dniach 27-28 września w Katowicach odbyło się I ogólnopolskie seminarium eksperckie poświęcone zagadnieniom podejmowania interwencji policyjnych wobec osób znajdujących się pod działaniem środków psychoaktywnych, z zaburzeniami psychicznymi oraz metodologii postępowania z takimi osobami. Organizatorami przedsięwzięcia była Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach i Rzecznik Praw Obywatelskich, w konsultacji z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. W seminarium wzięli udział Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciele Biura Prewencji KGP, kierownicy komórek prewencyjnych i konwojowych szczebla wojewódzkiego z terenu całego kraju, przedstawiciele Szkoły Policji w Katowicach, komendanci miejscy/powiatowi nadzorujący pion prewencji, dowódcy OPP/SPPP garnizonu śląskiego, przedstawiciele Prokuratury, Straży Miejskiej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach i lokalnych samorządów, a także pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka.

Dwudniowe seminarium eksperckie było poświęcone zagadnieniom podejmowania interwencji policyjnych wobec osób znajdujących się pod działaniem alkoholu i różnych substancji psychoaktywnych. Beneficjentami przedsięwzięcia byli przedstawiciele Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP , kierownicy komórek prewencyjnych i konwojowych szczebla wojewódzkiego z całego kraju, komendanci miejscy i powiatowi nadzorujący pion prewencji, dowódcy oddziału i pododdziałów prewencji garnizonu śląskiego, pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka z wybranych województw, a także przedstawiciele Szkoły Policji w Katowicach. Wydarzenie wpisuje się w Harmonogram realizacji zadań w związku z 20-leciem wprowadzenia zasad etyki zawodowej Policjanta i zyskało akceptację Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława Szymczyka.



Seminarium zostało przeprowadzone w trzech lokalizacjach. Jego uczestnicy wysłuchali ekspertów w rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na terenie Szkoły Policji w Katowicach, a także w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Podczas spotkań w siedzibie śląskiej Policji oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim słowa do uczestników skierował szef śląskiego garnizonu Policji nadinsp. Roman Rabsztyn.



W pierwszym dniu sesji naczelnicy wydziałów prewencji i konwojowych z komend wojewódzkich oraz z komendy stołecznej, pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka z komend w Krakowie, Kielcach, Rzeszowie oraz Opolu gościli w murach Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. W rotundzie wzięli udział w sesji poświęconej zasadom etyki zawodowej podczas realizacji zadań służbowych przez policjantów oraz wysłuchali Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. , z którym zwiedzili Izbę Pamięci, w której gromadzone są pamiątki po poległych, zamordowanych i zaginionych funkcjonariuszach Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego podczas II wojny światowej.



Równolegle na terenie Szkoły Policji w Katowicach odbywało się spotkanie z pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy zapoznali się z teorią i praktyką z zakresu technik i taktyki przeprowadzania policyjnych interwencji.



W drugim dniu seminarium uczestnicy zgromadzili się w Sali Marmurowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, gdzie sesja została podzielona na 3 tematyczne panele.



Gości powitali: Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach dr hab. Aleksandra Wentkowska oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek. Otwarcia wydarzenia dokonali: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn oraz Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Wojciech Brzozowski.



Moderatorem pierwszego panelu „Zatrzymanie i legitymowanie osoby w stanie po użyciu alkoholu oraz po użyciu substancji psychoaktywnej lub z zaburzeniami psychicznymi – problemy praktyczne” był Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz. W dyskusji eksperckiej wzięli udział: Naczelnik w Zespole Prawa Karnego Biura RPO Piotr Sobota, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie Aleksandra Kilian, Naczelnik Wydziału Psychologów Policji KWP w Katowicach mł. insp. Katarzyna Bodzioch wraz z psychologiem sierż. szt. Pawłem Kozdrą oraz starszy wykładowca ze Szkoły Policji w Katowicach podinsp. Witold Kreihs.



Panel „Sposób postępowania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych z osobami w stanie po użyciu alkoholu oraz po użyciu substancji psychoaktywnej lub z zaburzeniami psychicznymi – problemy praktyczne” moderował Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Wojciech Brzozowski. Głos zabrali: Konsultant Wojewódzki ds. Psychiatrii dr n. med. Tomasz Mędrala, Dyrektor Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Biura RPO mł. insp. Sławomir Fendler, Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP podinsp. Lubomir Stasiak oraz starszy wykładowca ze Szkoły Policji w Katowicach podinsp. Witold Kreihs.



Ostatni panel „Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz ww. osób wymagających opieki i wsparcia” był moderowany przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztofa Kazka. W dyskusji eksperckiej uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Prewencji KWP Katowice podinsp. Katarzyna Wesołowska, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz oraz Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie nadkom. Michał Kurdziel.



Dwudniowe spotkanie podsumowali w swoich wystąpieniach: Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Wojciech Brzozowski, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek oraz Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach dr hab. Aleksandra Wentkowska, którzy podziękowali wszystkim prelegentom i uczestnikom za wspólne obrady i wymianę cennych doświadczeń.



Seminarium eksperckie przyczyni się do wypracowania praktycznych rozwiązań, polegających na stworzeniu modelu postępowania podczas interwencji wobec osób znajdujących się pod działaniem środków psychoaktywnych, alkoholu, z zaburzeniami psychicznymi. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat prawo-człowieczego wymiaru interwencji z użyciem środków przymusu bezpośredniego w kontekście utrwalania cech podmiotowych interwencji.