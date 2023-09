Młoda kobieta chciała odebrać sobie życie. W porę do jej mieszkania przybyli policjanci

Data publikacji 29.09.2023 Powrót Drukuj

Do dramatycznej sytuacji doszło we wrocławskiej dzielnicy Fabryczna. 25-letnia kobieta próbowała odebrać sobie życie. Skierowani na miejsce funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. W wyniku rozmowy policjanci odwiedli kobietę od swojego zamiaru i nakłonili na skorzystanie z pomocy medycznej.