Policjanci ze SPEEDU pilotowali samochód z 7 miesięcznym dzieckiem do szpitala Data publikacji 29.09.2023 Powrót Drukuj Mężczyzna za kierownicą szybko jadącego samochodu, a na tylnej kanapie kobieta z siedmiomiesięcznym dzieckiem. To zobaczyli policjanci z podlaskiej grupy SPEED po zatrzymaniu pojazdu. Powód był poważny, dziecko ma problemy z sercem, niska saturacja, trzeba było jak najszybciej dojechać do szpitala. Decyzja natychmiastowa - pilotaż pojazdu z wykorzystaniem sygnałów uprzywilejowania.

Policjanci z podlaskiej grupy SPEED w miejscowości Suchowola zatrzymali hyundaia, który popełniał wykroczenia drogowe. Po zatrzymaniu szybko okazało się, co było powodem takiego sposobu jazdy. W samochodzie 45-latek wiózł żonę i swoje kilkumiesięczne dziecko. Jak przekazał funkcjonariuszom synek ma problemy z sercem oraz bardzo niską saturację. Dziecko miało zasinioną twarz. Suwalczanin kontaktował się z lekarzem prowadzącym chorobę dziecka, który polecił pilnie dotrzeć z nim do Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Decyzja w takich sytuacjach może być tylko jedna. Policjanci rozpoczęli pilotaż do szpitala dziecięcego. Używając świateł uprzywilejowania umożliwili szybki i bezpieczny dojazd potrzebującym natychmiastowej pomocy.