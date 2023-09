Policyjno-strażackie ćwiczenia nad Wisłą Data publikacji 29.09.2023 Powrót Drukuj Policyjni lotnicy i strażacy po raz kolejny szkolili się w tym tygodniu pod Warszawą przy wykorzystaniu wielozadaniowego śmigłowca typu S-70i Black Hawk. Tym razem w ćwiczeniach po raz pierwszy brał udział śmigłowiec zakupiony w ramach projektu „Pomagamy i chronimy – Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności”. Maszyna została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Również tym razem celem ćwiczeń, które odbyły się na początku tego tygodnia na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim, było m.in. doskonalenie współpracy pomiędzy Policją i Państwową Strażą Pożarną podczas prowadzenia działań gaśniczych w przypadku wystąpienia pożarów wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem zbiornika „Bambi Bucket”. W szkoleniu udział wziął śmigłowiec typu S-70i Black Hawk, który w sierpniu tego roku dołączył do policyjnej floty. Jego zakup możliwy był dzięki podpisanemu w ubiegłym roku przez Policję, Państwową Straż Pożarną oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumieniu w ramach projektu „Pomagamy i chronimy – Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności”. W ramach tej umowy zakupiono w sumie 2 śmigłowce specjalistyczne (drugi ma trafić do Policji pod koniec przyszłego roku) wraz z profesjonalnym wyposażeniem, które może być wykorzystywane w działaniach gaśniczych. Projekt ten uwzględnia też zakup dużego pakietu części zamiennych i wyposażenia specjalistycznego przeznaczonego do obsługi śmigłowców oraz pakiet szkoleniowy pilotów i mechaników.

Policyjni lotnicy z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP , którzy zasiadali podczas szkolenia za sterami Black Hawka, po raz kolejny mieli okazję ćwiczyć wraz ze strażakami ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego PSP „Warszawa-7” Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy precyzję nalotów gaśniczych z podpiętym do maszyny wypełnionym 3 tysiącami litrów wody zbiornikiem „Bambi Bucket”. Jak ważna jest to umiejętność mogliśmy się przekonać już kilkukrotnie podczas realnych działań prowadzonych w ostatnich latach wspólnie ze strażakami zarówno w kraju jak i za granicą.