Służyć poprzez przyjaźń - brzescy policjanci należący do stowarzyszenia IPA zorganizowali dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej rejs po Jeziorze Rożnowskim Data publikacji 29.09.2023 Powrót Drukuj Niezwykłe emocje oraz zapierające dech w piersi widoki towarzyszyły wychowankom Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Siostry Służebniczki NMP w Brzesku podczas rejsu statkiem wycieczkowym po Jeziorze Rożnowskim. Taką atrakcję zapewnili policjanci brzeskiej komendy należący do stowarzyszenia IPA. Funkcjonariusze zawsze pamiętają o tych, którzy na co dzień borykają się z różnymi problemami i trudnościami chcąc im choćby w najmniejszym stopniu sprawić przyjemność. Ogromna radość w oczach podopiecznych Domu Pomocy Społecznej to najlepszy dowód na to, że warto pomagać.

Wczoraj, 28 września br. w godzinach popołudniowych podopieczni Domu Pomocy Społecznej spotkali się z brzeskimi policjantami, którzy w czasie wolnym od służby przygotowali dla nich wyjątkową niespodziankę. Godzinny rejs statkiem wycieczkowym po Jeziorze Rożnowski sprawił im ogromną frajdę i niezapomniane wspomnienia. Nad bezpieczeństwem uczestników rejsu czuwali ratownicy Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pogoda dopisała a na twarzy każdego gościł szeroki uśmiech. Wyrazy podekscytowania i zadowolenia wychowanków słychać było jeszcze w drodze powrotnej do Brzeska. Atrakcję przygotowali policjanci należący do stowarzyszenia IPA.

IPA to skrót od International Police Association – Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji założonego 1 stycznia 1950 roku przez sierżanta Brytyjskiej Policji sir Arthura Troopa. Jest to niezawisłe stowarzyszenie łączące funkcjonariuszy policji z całego świata bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku. Stowarzyszenie posiada własne centrum informacyjno-szkoleniowe mieszczące się w Gimborn koło Kolonii w Niemczech. Celem organizacji jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie. Do Stowarzyszenia należy obecnie ponad 320 000 policjantów z 66. krajów. Od 1977 roku IPA jest największym stowarzyszeniem policyjnym na świecie i posiada statut konsultacyjny Rady Europy i status konsultacyjny Rady Spoleczno-Gospodarczej ONZ. Siedzibą stowarzyszenia jest Szwajcaria, a najwyższą władzą Kongres Światowy, odbywający się co 3 lata.

Mottem stowarzyszenia w języku esperanto jest: "Servo per Amikeco” (służyć poprzez przyjaźń). I tym właśnie mottem kierują się policjanci z Brzeska, którzy wkładają ogrom serca i swojego prywatnego czasu, aby choć na chwilę umilić życie tym, którzy borykają się z różnymi problemami. Nie zapominają o potrzebujących, inicjując różnego rodzaju przedsięwzięcia i akcje, właśnie dla tych, którzy uśmiechem i swoją radością potrafią wynagrodzić funkcjonariuszom ich poświęcenie.