Policjant wracając ze służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego

Data publikacji 02.10.2023

Sierżant Dawid Woźniak z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie, wracając po służbie do domu, zatrzymał nietrzeźwego kierującego pojazdem. Przeprowadzone badanie u 42-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego wykazało w jego organizmie blisko trzy promile alkoholu. Gdyby nie reakcja policjanta, jazda „na podwójnym gazie” mogłaby się skończyć tragicznie. Teraz 42-latek za swój występek odpowie przed sądem, a grożąca mu kara to nawet do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie świadczenie pieniężne.