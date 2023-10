Policjanci rozbili grupę złodziei samochodów Data publikacji 02.10.2023 Powrót Drukuj Działali na terenie kilku województw i tygodniowo kradli kilka aut wybranych marek i modeli. Posługiwali się do tego sprzętem wartym kilkaset tysięcy złotych i za wszelką cenę próbowali uniknąć spotkania z policjantami. Nie udało się. Dzięki skutecznej współpracy policjantów z Olsztyna, Białegostoku i Warszawy grupa przestępcza zajmująca się kradzieżami aut została rozbita, jej członkowie tymczasowo aresztowani, a część aut odzyskana.

Wiosną 2023 roku uwagę policjantów z Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie zwrócił fakt, że na terenie Warmii i Mazur zaczęło dochodzić do kradzieży konkretnych marek i typów samochodów, które wcześniej się nie zdarzały. Okazało się, że ten proceder dotyczył również sąsiednich województw: podlaskiego, mazowieckiego, pomorskiego oraz łódzkiego. Policjanci nawiązali współpracę z kolegami z tych garnizonów i szybko ustalili, że za tymi kradzieżami stoi ta sama grupa przestępców. Według tych ustaleń ci złodzieje mieli być sprawcami co najmniej 18 kradzieży aut na Warmii i Mazurach oraz kilkudziesięciu kolejnych w innych częściach kraju. Miało dochodzić od 6 do 8 kradzieży aut tygodniowo. Prawie każdy z pojazdów był najnowszym modelem wartym nawet kilkaset tysięcy złotych. Do dokonania kradzieży przestępcy posługiwali się zaawansowanym technologicznie sprzętem elektronicznym oraz wysokiej klasy szybkimi samochodami, kupionymi legalnie na podstawione osoby. Natomiast te skradzione przez grupę samochody, trafiały następnie w całości do paserów lub były dekompletowane przez członków grupy, a uzyskane części sprzedawane.

Przed policjantami stanęło wymagające wysiłku i cierpliwości zadanie przerwania tego procederu. Intensywna praca analityczna i wiele tygodni zaawansowanych czynności operacyjnych oraz ścisła współpraca olsztyńskich kryminalnych z policjantami Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku sprawiły, że zebrany w tej sprawie obszerny materiał dowodowy doprowadził do wytypowania konkretnych osób podejrzanych o dokonanie tych przestępstw oraz ich zatrzymania. Wytypowani sprawcy pochodzili z terenu Mazowsza.

Do pierwszego zatrzymania doszło w czwartek, 21 września na terenie Trójmiasta. Kryminalni z KWP w Olsztynie wspierani przez funkcjonariuszy z KMP w Olsztynie, WPS KSP oraz kryminalnych z KWP w Białymstoku i KWP w Gdańsku na gorącym uczynku kradzieży auta zatrzymali 30-latka w skradzionym aucie, gdy próbował wyjechać z terenu Trójmiasta. Mężczyzna podjął nieudaną próbę ucieczki i ostatecznie trafił do policyjnej celi. W tym samym czasie jego kompani, uciekając przed policjantami, porzucili inne skradzione auto, które w ten sposób zostało odzyskane. Oprócz samochodów policjanci w tym przypadku zabezpieczyli pojazd, który wykorzystywany był przez sprawców do popełniania przestępstw, narzędzia i urządzenia elektroniczne.

Kilka dni później, w środę, 27 września w Warszawie zatrzymany został główny organizator tego procederu. Doszło do tego bezpośrednio po kradzieży auta w Siedlcach. Dzięki skutecznej współpracy policjantów z Warszawy i Olsztyna samochód został odzyskany, a kierujący nim 34-latek zatrzymany w innym miejscu, przy kolejnym aucie, które służyło do dokonywania kradzieży. W tym przypadku również oprócz skradzionego auta zabezpieczony został warty kilkaset tysięcy złotych sprzęt elektroniczny oraz pojazd, mający pomóc w popełnieniu przestępstw oraz kilkanaście tysięcy złotych, które mężczyzna miał przy sobie.

W trakcie dalszych czynności policjanci odzyskali kolejne samochody, które zostały skradzione przez tę grupę. Obaj zatrzymani mężczyźni byli wcześniej zatrzymywani za podobne przestępstwa. Tym razem ponownie usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Policjanci intensywnie pracują nad ustaleniem wszystkich osób zaangażowanych w ten proceder, zarówno bezpośrednio w kradzież, jak i paserów. Są przekonani, że dalsze zatrzymania i zarzuty są kwestią czasu.

Czynności procesowe w tej sprawie były i są wykonywane pod nadzorem i na polecenie Prokuratury Okręgowej w Olszynie.

(KWP w Olsztynie / kc)