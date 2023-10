Areszt za znęcanie się nad zwierzęciem Data publikacji 02.10.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Olsztynku wyjaśniali okoliczności znęcania się nad zwierzęciem. Informacja o zdarzeniu trafiła do policjantów dzięki świadkowi tego przestępstwa, który zauważył jak 54-latek miał bić zwierzę pięściami. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 54-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

We wtorek (26.09.2023 r.) dzielnicowi z PP Gietrzwałd pojechali do jednej z miejscowości w gm. Gietrzwałd, gdzie jak wynikało ze zgłoszenia mężczyzna miał znęcać się nad zwierzęciem. Na miejscu funkcjonariusze zastali świadka zdarzenia. Zaniepokojona osoba zauważyła jak pewien mężczyzna miał uderzać kota pięściami. Funkcjonariusze po sprawdzeniu pobliskiego terenu w okolicach składowiska śmieci zauważyli martwe zwierzę przywiązane do gałęzi. Kot miał ślady po uderzeniach, a tułów i łapy były związane sznurem. Funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania wskazanego mężczyzny. Okazał się nim 54-letni mieszkaniec jednej z miejscowości na terenie gm. Gietrzwałd.

W jego gospodarstwie znajdował się również pies, który został mu odebrany w związku z podejrzeniem znęcania się. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 54-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Olsztynie przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury Rejonowej Olsztyn Północ i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 2 miesięcy.

Na poniższym nagraniu, które zaczyna i kończy plansza z napisem Komenda Miejska Policji w Olsztynie, widoczny jest zatrzymany męzczyzna prowadzony przez policjantów do radiowozu.

Film Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Opis filmu: Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów (format mp4 - rozmiar 11.32 MB)

" Z I E L O N A S T R E F A " Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, jak również organizowanie działań mających na celu zapobieganie wszelkim zjawiskom kryminogennym, to jedno z podstawowych zadań Policji. Dotyczy to również przestępstw i wykroczeń na szkodę środowiska naturalnego lub popełnianych wobec zwierząt. Dlatego w zakresie ochrony dobrodziejstw natury i zwierząt policjanci podejmują współpracę z innymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicielami organizacji społecznych i innych instytucji, którym dobro środowiska i zwierząt leży na sercu. Dlatego jeżeli jesteś świadkiem lub posiadasz informacje o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu:nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania;oferowaniu do sprzedażny lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem;przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowiskuNie bądź obojętny – zareaguj! Skontaktuj się z nami! Jak to zrobić? Szczegóły na stronie https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/wolnytekst/86959,Zielona-Strefa.html

(pż/tm)