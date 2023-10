Podziękowania za szybki pilotaż do szpitala Data publikacji 02.10.2023 Powrót Drukuj Na skrzynkę pocztową Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach wpłynął mail z podziękowaniem dla policjantów. Funkcjonariusze eskortowali samochód z piętnastomiesięcznym chłopcem, który wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Udzielone wsparcie spotkało się z wdzięcznością ojca dziecka.

O tym, że ochrona życia i zdrowia to dla policjantów priorytet dowiedli w czwartkowy wieczór funkcjonariusze pabianickiej komendy policji. Podczas gdy mundurowi wykorzystywali przerwę w służbie, podjechał do nich zdenerwowany kierujący i poprosił o pomoc. Mężczyzna był roztrzęsiony, gdyż wiózł do szpitala piętnastomiesięcznego synka, który uległ wypadkowi. Aspirant sztabowy Piotr Drab i starszy aspirant Tomasz Lewandowski zareagowali błyskawicznie i pomogli zaniepokojonemu ojcu dotrzeć szybko i bezpiecznie do pabianickiego szpitala. Dzięki temu chłopczyk błyskawicznie trafił pod opiekę lekarzy. Za okazaną pomoc, ojciec dziecka napisał mail do Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach, w którym pogratulował odpowiedniej postawy policjantów.