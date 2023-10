Policyjne małżeństwo ujęło nietrzeźwego kierującego Data publikacji 02.10.2023 Powrót Drukuj Będący w czasie wolnym funkcjonariusz CBŚP z żoną - pracownikiem cywilnym KMP w Radomiu ujęli nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna miał ok. 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (1.10.2023) na jednym z radomskich osiedli. Będący po służbie funkcjonariusz z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz jego żona — pracownik Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, wyjeżdżając z terenu parkingu zauważyli citroena, który podjechał i zatrzymał się obok parkingu. Za tym samochodem wjechała taksówka, która zaparkowała równolegle do samochodu osobowego, tarasując wyjazd. Z citroena wysiadło dwóch, zataczających się mężczyzn, podeszli do taksówkarza, po czym kierowca citroena wsiadł ponownie za kierownicę samochodu i chciał odjechać. Policjant i jego żona, widząc to, natychmiast interweniowali, aby uniemożliwić mężczyźnie dalszą jazdę.

Od kierowcy czuć było silną woń alkoholu, w związku z tym zabrano mężczyźnie kluczyki od auta i poinformowano o zdarzeniu dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Będący po służbie policjant obezwładnił nieodpowiedzialnego kierowcę, a następnie przekazał go funkcjonariuszom radomskiej drogówki, którzy podjęli czynności wobec nietrzeźwego kierowcy.

Jak się okazało za kierownicą citroena siedział 46-letni mężczyzna, a badanie stanu trzeźwości wykazało około 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Apelujemy, aby każdy reagował na niebezpiecznie zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych.