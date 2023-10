Tarnowscy policjanci pomogli w bezpiecznym dotarciu do szpitala rodzinie z nieprzytomnym dzieckiem Data publikacji 02.10.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zdążyli z pomocą i przetransportowali nieprzytomnego chłopca do szpitala w Tarnowie.

W niedzielę, 1 października 2023 roku po godz. 18.00 policjanci z tarnowskiej drogówki znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie, by udzielić pomocy.

Patrolując tarnowski odcinek autostrady A4 w kierunku Rzeszowa asp. sztab. Grzegorz Kowalczyk i st. post . Michał Foltyn zauważyli zatrzymany na pasie awaryjnym, na wysokości 496 kilometra samochód osobowy. Funkcjonariusze od razu zareagowali. Zatrzymali radiowóz, aby sprawdzić, co się stało. Szybko ustalili, że w czasie jazdy 4-letni chłopiec nagle stracił przytomność. Ojciec niezwłocznie powiadomił służby i natychmiast zaczął ratować dziecko. W tym momencie inicjatywę przejęli policjanci. Powiadomili dyżurnego o zaistniałej sytuacji zagrożenia życia dziecka, a następnie podjęli błyskawiczną decyzję o pilotażu do tarnowskiego szpitala. Jadąc aleją Jana Pawła w Tarnowie w kierunku szpitala dołączył do pilotażu drugi radiowóz.

Po dotarciu na miejsce chłopiec trafił na szpitalny oddział ratunkowy. Podjęcie trudnej, a jednocześnie właściwej decyzji o transporcie spowodowało, że życie chłopca zostało uratowane.