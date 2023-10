Dzielnicowy interweniował w czasie wolnym od służby Data publikacji 02.10.2023 Powrót Drukuj Asp. Dariusz Sulski z łabiszyńskiego komisariatu w czasie wolnym od służby ujął nietrzeźwego kierowcę. 61-letni mieszkaniec gminy Szczucin miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu.

W miniony czwartek (28.09.2023) w godzinach porannych asp. Dariusz Sulski z Posterunku Policji w Łabiszynie, będąc w czasie wolnym od służby, podróżował swoim samochodem na terenie powiatu dąbrowskiego w województwie małopolskim. Wówczas jego uwagę zwrócił kierowca nissana, który w Szczucinie wjechał pojazdem do rowu melioracyjnego. Razem z dzielnicowym do pojazdu podeszła kobieta, która zapukała w szybę, sprawdzając, czy kierowcy nic się nie stało. Mężczyzna przez zamknięte drzwi przekazał, że wszystko jest w porządku i dzwoni po pomoc. Jednak asp. Sulski wiedziony doświadczeniem zawodowym na tym nie poprzestał. Otworzył drzwi i wyczuł od siedzącego za kierownicą 61-latka alkohol. Nie pozwolił mu się oddalić do czasu przyjazdu patrolu Policji. Sprawdzenie alkomatem wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie mieszkańca gminy Szczucin, któremu interweniujący funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy.

Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, że policjantem jest się nie tylko podczas służby.