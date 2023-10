Zostań jednym z nas - czyli funkcjonariuszem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Data publikacji 02.10.2023 Powrót Drukuj Jak wygląda służba w wydziale dochodzeniowo – śledczym? Jakie są zadania policjantów pracujących w tzw. dochodzeniówce? Kto może zostać policjantem w tej komórce? Co daje największą satysfakcję w tej pracy? Zainteresowanych tym rodzajem służby zapraszamy do wysłuchania podcastu.

Wstępując do służby w policji, zazwyczaj pierwsze szlify zdobywamy w pionie prewencyjnym. Jednak z czasem, każdy funkcjonariusz ma możliwości dalszego awansu i rozwoju zawodowego. Spostrzegawczość, dociekliwość, trafne wnioskowanie i podejmowanie właściwych decyzji na miejscu interwencji oraz umiejętności prawidłowego wykonywania czynności związanych z procesem z pewnością szybko zostaną zauważone przez przełożonych. Takie predyspozycje są wysoce cenione w służbie policjanta Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego.

Funkcjonariusz ten musi również nieustannie zgłębiać i aktualizować swoją wiedzę z zakresu postępowania karnego i poznawać orzecznictwo sądów. Podstawowym zadaniem w tym wydziale jest prowadzenie dochodzeń lub śledztw, które mają na celu zgromadzenie materiału dowodowego przed przekazaniem go do prokuratury, a w finale do sądu. Praca dochodzeniowca jest obwarowana terminami przesłuchań i szeregiem innych czynności, jakie wynikają z kodeksu postępowania karnego. W tym wydziale nie ma miejsca na bałagan. Trzeba być obowiązkowym i zdyscyplinowanym. Praca w wyznaczonym rytmie to wyzwanie, które przez wielu bardzo chętnie jest podejmowane. Pomiędzy czynnościami, które są zaplanowane do prowadzonych już spraw, każdy dochodzeniowiec uczestniczy również w procesowej obsłudze zdarzeń. Nigdy nie wiadomo, co wydarzy się w danym dniu. I to jest właśnie swoista cecha pracy w tym wydziale. Są tacy, dla których jest to dodatkowa motywacja do codziennego przychodzenia do służby.

Co należy do obowiązków funkcjonariusza tzw. dochodzeniówki na miejscu zdarzenia? Jest on odpowiedzialny za całościowe zabezpieczenie miejsca, wykonanie oględzin pod nadzorem prokuratora, a czasem też biegłego z danej dziedziny oraz przesłuchanie świadków. To praca trudna i odpowiedzialna, gdzie swoim podpisem potwierdzamy podjęte decyzje w danej sprawie. Aby móc wykonywać takie czynności samodzielnie, potrzeba nie tylko wiedzy kodeksowej, ale i praktyki pod okiem doświadczonego policjanta, który zawsze posłuży radą, fachową wiedzą.

W szóstym odcinku podcastowego cyklu „Zostań jednym z nas” porozmawiamy z funkcjonariuszem, który pracuję w Wydziale dochodzeniowo-śledczym i chętnie o nim opowie.

Zapraszamy do wysłuchania!

( KWP zs. w Radomiu / kc)

Film PODCAST Zostań jednym z nas - czyli funkcjonariuszem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik PODCAST Zostań jednym z nas - czyli funkcjonariuszem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego (format mp4 - rozmiar 26.54 MB)