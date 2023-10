Spowodował na autostradzie kolizję z niemieckim radiowozem, w trybie przyspieszonym trafił przed oblicze sądu Data publikacji 03.10.2023 Powrót Drukuj Bolesławieccy policjanci zatrzymali 30-latka, który doprowadził do kolizji na autostradzie A4. Mężczyzna w wyniku wykonywania nieprawidłowych manewrów zderzył się radiowozem niemieckich policjantów, którzy prowadzili za nim pościg transgraniczny. Obcokrajowiec trafił przed oblicze sądu, gdzie w trybie przyspieszonym usłyszał wyrok. Nie był to koniec jego problemów, gdyż po tym został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej, ponieważ, jak się okazało, posiada zakaz wjazdu na teren krajów obszaru Schengen.

Na autostradzie A4 podczas pościgu policji niemieckiej za samochodem osobowym, który nie zatrzymał się do kontroli na terenie Niemiec, doszło do zdarzenia drogowego. Bolesławieccy policjanci ustalili, że 30-latek kierując pojazdem, w wyniku nieprawidłowych manewrów, doprowadził do kolizji z radiowozem. Obcokrajowiec nie przyjął nałożonego na niego mandatu gotówkowego, wobec czego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, został zatrzymany, a następnie doprowadzony do Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

Sąd w postępowaniu przyspieszonym uznał 30-latka za winnego spowodowania kolizji i wymierzył mu karę. Nie był to koniec problemów obcokrajowca, gdyż jak wynikało z wcześniejszych ustaleń, posiada on zakaz przebywania na terenie krajów obszaru Schengen. W związku z tym mężczyzna został przekazany Straży Granicznej, celem wdrożenia stosownych procedur.