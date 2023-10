Uciekał policjantom - „zebrał” 265 punktów karnych Data publikacji 03.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci z olsztyńskiej Grupy SPEED zatrzymali 56-letniego kierującego osobówką, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna podczas swojej szaleńczej jazdy - najpierw na trasie S7, a później ulicami Elbląga - popełnił 34 wykroczenia i doprowadził do dwóch kolizji, za co zgodnie z taryfikatorem "zebrał" 265 punktów karnych. Mężczyzna stracił już prawo jazdy. Wkrótce będzie tłumaczyć się przed sądem.

Olsztyńscy policjanci z Grupy SPEED pełnili służbę na trasie S7. W pobliży miejscowości Zielony Grąd zwrócili uwagę na osobówkę, której kierowca zlekceważył obowiązujące limity prędkości. Mężczyzna siedzący za kierownicą auta nie reagował na sygnały dźwiękowe i świetlne nadawane przez policjantów, wzywające go do zatrzymania się, wręcz przeciwnie – przyśpieszył. Kierowca kontynuował swoją ucieczkę w kierunku Elbląga, stwarzając tym zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Pomiar wideorejestratorem na trasie S7 w pewnym momencie wskazał, że mężczyzna pędził z prędkością 176 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Ponadto kierujący renault przekroczył prędkość o 61 km/h w obszarze zabudowanym już na terenie Elbląga. Mężczyzna, aby uniknąć kontroli drogowej popełnił szereg innych wykroczeń, m.in. wyprzedzał w rejonie przejścia dla pieszych, nie stosował się do sygnalizacji świetlnej oraz do obowiązującego oznakowania, nie sygnalizował zmiany pasa ruchu. Ponadto kierujący renault uciekając ulicami Elbląga doprowadził do dwóch niegroźnych kolizji drogowych z udziałem dwóch innych pojazdów.

Ostatecznie policjanci zatrzymali pirata drogowego na jednej z ulic Elbląga. Za kierownicą auta siedział 56-letni mieszkaniec Warszawy. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Mężczyzna posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami. Nie potrafił logicznie wytłumaczyć swojego zachowania. Okazało się, że w trakcie swojej bezmyślnej jazdy popełnił aż 34 wykroczenia, za które taryfikator przewiduje w sumie 265 punktów karnych. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane, a za spowodowanie dwóch kolizji drogowych został już ukarany mandatami przez policjantów z Elbląga, z kolei z pozostałych wykroczeń mężczyzna będzie się tłumaczyć przed sądem, który zadecyduje o dalszych konsekwencjach. Ponadto 56-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej - w tym przypadku jest to przestępstwo, za które kodeks karny przewiduje karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Na poniższym filmie, który rozpoczyna i kończy plansza z napisem Komenda Miejska Policji w Olsztynie, widoczne jest nagranie pochodzące z policyjnego wideorejestratora, na którym widać auto jadące ulicami miasta i popełniające wykroczenia drogowe.

Film Nagranie z wideorejestratora Opis filmu: Nagranie z wideorejestratora, na którym widać auto jadące ulicami miast i popełniające wykroczenia drogowe Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z wideorejestratora (format mp4 - rozmiar 16.92 MB)

Grupa SPEED

Grupę SPEED tworzy zespół policjantów, który ma na celu przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom na drodze, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Doświadczeni policjanci grupy SPEED mają zwracać uwagę na karygodne zachowania na drodze i być wszędzie tam, gdzie dochodzi do nielegalnych wyścigów oraz notorycznego przekraczania prędkości. W skład tego zespołu wchodzą policjanci z komórek właściwych do spraw ruchu drogowego z jednostek terenowych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, posiadający przeszkolenie specjalistyczne w zakresie stosowania przyrządów kontrolno - pomiarowych i mający odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz odpowiednie doświadczenie.

Dołącz do nas!

Służba w Policji to praca za kierownicą radiowozu, na motorze, w łodzi na wodzie, współpraca ze zwierzętami, praca „pod przykrywką”, rozwiązywanie niewyjaśnionych spraw, szukanie śladów w laboratorium, ciągłe staranie się o to, by być jeden krok przed przestępcami, by w końcu ich dopaść. To także współpraca z lokalną społecznością, troska o bezpieczeństwo dzieci i seniorów, bycie wsparciem dla osób, które tego potrzebują. To służba, która każdego dnia może przynosić inne zadania i przynosi satysfakcję z ich zrealizowania. Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w policyjnym mundurze, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i kontaktu z Sekcją Doboru KWP w Olsztynie.

(aj/tm)