Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał złodzieja sklepowego Data publikacji 03.10.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusz wydziału konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w czasie wolnym od służby zatrzymał złodzieja sklepowego. 46-latek usłyszał już zarzut. Za popełniony czyn grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności.

30 września 2023 roku w godzinach przedpołudniowych na stanowisko kierowania brzezińskiej komendy policji wpłynęło powiadomienie o kradzieży sklepowej na terenie Dmosina. Dyżurny natychmiast w ten rejon skierował patrol. W tym samym czasie jadący samochodem przez miejscowość Dmosin funkcjonariusz wydziału konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zauważył biegnącego z torbą mężczyznę, którego gonił pracownik sklepu. Funkcjonariusz szybko zareagował zajeżdżając uciekającemu drogę, a następnie obezwładnił amatora cudzej własności i przekazał patrolowi, który po chwili był już na miejscu. Jak się okazało 46-letni mieszkaniec Warszawy dokonał w sklepie kradzieży różnego rodzaju produktów na łączną kwotę blisko 1800 złotych.

Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży, przestępstwa, za który grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności. O dalszym jego losie zadecyduje teraz prokurator i sąd. Właściwa postawa policjanta z 33-letnim stażem służby jest przykładem na to, że z upływem lat nie przemija policyjny zapał, chęć niesienia pomocy, reagowanie na zachowania niezgodne z prawem, a wszystko to 24 godziny na dobę, bo policjantem jest się zawsze.