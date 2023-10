Zderzenie hulajnogi z osobówką – nagranie ku przestrodze Data publikacji 03.10.2023 Powrót Drukuj Korzystanie z hulajnóg stało się bardzo popularne w ostatnich latach i taki sposób przemieszczania się zyskuje coraz więcej zwolenników. Użytkownicy hulajnóg to pełnoprawni użytkownicy dróg, dlatego poruszając się po drogach powinniśmy respektować ich prawa i ustępować pierwszeństwa, gdy znajdują się w strefach przeznaczonych dla ich chociażby ścieżkach lub przejazdach dla rowerów. Niestety jeden z kierujących nie zachował należytej ostrożności i potrącił mężczyznę na hulajnodze, który z obrażeniami głowy trafił do szpitala.

Zielonogórscy policjanci proszą kierujących pojazdami o rozwagę na drogach oraz szczególną ostrożność na skrzyżowaniach, a także w rejonach przejść dla pieszych i w strefie przeznaczonej zwłaszcza dla osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych czyli na ścieżkach przejazdach dla rowerów. Pamiętajmy, że pośpiech i brak wystarczającego skupienia prowadzą do nieostrożności, a to z kolei może doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń na drogach. Szczególną prośbę o ostrożność kierujemy do kierujących zbliżających się do przejazdów rowerowych zwłaszcza w czasie godzin szczytu w mieście.

W poniedziałek (2 października) około godziny 15 na ulicy Zjednoczenia, na wyznaczonym przejeździe dla rowerzystów, doszło do wypadku spowodowanego przez kierującego samochodem osobowym, który nie zachował należytej ostrożności. Jadący renaultem mężczyzna, poruszając się lewym pasem nie zauważył, że samochód na prawym pasie zatrzymał się przed przejściem aby przepuścić przejeżdżającego na hulajnodze mężczyznę, ominął ten pojazd i gdy zobaczył na środku przejazdu kierującego hulajnogą było już za późno na odpowiednią reakcję - doszło do potrącenia. Po badaniach lekarskich okazało się, że kierujący hulajnogą ma obrażenia głowy, dlatego kierujący samochodem osobowym będzie odpowiadał przed sądem za spowodowanie wypadku.

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego przypominają o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez wszystkich użytkowników dróg. Pieszych, rowerzystów i osoby korzystające z hulajnóg elektrycznych prosimy, aby przed wejściem czy wjazdem na przejście i przejazd upewnili się, że mogą bezpiecznie przemieścić się na drugą stronę. Pamiętajmy, że nawet jeśli pieszy, rowerzysta czy osoba na hulajnodze mają pierwszeństwo, to powinni przede wszystkim dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo bo w zderzeniu z jakimkolwiek pojazdem odnoszą poważniejsze obrażania. Kaski ochronne nie są co prawda obowiązkowe dla rowerzystów czy osób na hulajnogach, ale ze względu na wczorajsze zdarzenie prosimy rozważyć czy dla własnego bezpieczeństwa, poruszając się po mieście, nie powinniśmy takich kasków stosować na co dzień.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich! Szanujmy innych użytkowników ruchu drogowego, a swoim zachowaniem nie stwarzajmy zagrożenia ani dla siebie ani dla innych. Odpowiedzialne zachowanie na drodze, pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji!

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 8.24 MB)