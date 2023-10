Dolnośląska policjantka na mecie pierwszych Mistrzostw Świata w Biegach Ulicznych w Rydze Data publikacji 03.10.2023 Powrót Drukuj Na co dzień pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na stanowisku Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego, a w czasie wolnym biega i to nie tylko rekreacyjnie, ale startuje również w zawodach, także poza granicami naszego kraju. Mowa o podinspektor Ewie Tuszyńskiej, która właśnie zrealizowała jeden ze swoich biegowych celów na 2023 rok, meldując się na mecie historycznych pierwszych Mistrzostw Świata w Biegach Ulicznych. Impreza odbyła się w miniony weekend w stolicy Łotwy - Rydze.

Kolejny biegowy cel osiągnięty, podinsp. Ewa Tuszyńska – Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zameldowała się bowiem na mecie historycznych pierwszych Mistrzostw Świata w Biegach Ulicznych w Rydze. W imprezie, która odbyła się w miniony weekend, rywalizowano na trzech dystansach: 1 mili, 5 km i półmaratonu. Oprócz światowej elity biegaczy organizatorzy umożliwili udział w zawodach amatorom. Dolnośląska policjantka ukończyła wszystkie trzy dystanse.

To już kolejne osiągnięcie w biegowym CV podinsp. Ewy Tuszyńskiej, dla której bieganie stanowi życiową pasję. Jak sama podkreśla, biega by utrzymać dobrą kondycję, ale przede wszystkim by podziwiać walory miejsc, przez które biegnie trasa, dlatego wyszukuje tych najciekawszych. Dzięki swojej pasji dzielonej z mężem i czasem z synem, funkcjonariuszka odwiedziła już Majorkę, Lizbonę, Walencję, Cypr, Pragę. Biegała również w Suwałkach, Smolcu, Górze, Oleśnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu.

Tym razem wybrała się do stolicy Łotwy – Rygi, aby skompletować kolejny medal, na który czekało już honorowe miejsce na ścianie, gdzie podziwiać można kolekcję kilkudziesięciu nagród za poszczególne zawody biegowe. Dolnośląska policjantka nie spoczywa jednak na laurach, ponieważ ma już plany na przyszły rok, kiedy zamierza wystartować w Biegu Morza Martwego, którego trasa prowadzi przez miejsca niedostępne dla zwiedzających, co znacząco podnosi wartość tych zawodów.

Co ważne, funkcjonariuszka z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, kiedy tylko może startuje jako reprezentantka Policji, jednak gdy takiej kategorii nie ma, za każdym razem występuje w koszulkach z emblematami Policji oraz IPA .

