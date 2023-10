Historia z happy endem o muzycznym akcencie Data publikacji 03.10.2023 Powrót Drukuj Starszy sierżant Paweł Krauze - Dzielnicowy z Posterunku Policji w Przeźmierowie odzyskał przywłaszczone skrzypce. Należały one do małego chłopca, który przez roztargnienie zostawił je na przystanku autobusowym. Już kilka godzin po zdarzeniu instrument został odnaleziony, a sprawca został doprowadzony do komisariatu, gdzie usłyszał zarzuty.

Wczoraj policjanci z Komisariatu Policji w Przeźmierowie (gmina Tarnowo Podgórne) otrzymali zgłoszenie o przywłaszczeniu skrzypiec przez nieznaną osobę. Zgłaszająca poinformowała funkcjonariuszy, że instrument należy do jej 12-letniego syna.

Tego poranka chłopiec jechał do szkoły w Poznaniu i wsiadając do autobusu na przystanku w Przeźmierowie zapomniał zabrać skrzypce z ławki. Po chwili zorientował się, że nie ma ich ze sobą i wysiadł na następnym przystanku. Pobiegł w to miejsce, jednak już ich nie znalazł.

Skrzypce schowane były w czarnym futerale i miały znaki szczególne, m.in. breloczek przedstawiający zieloną jaszczurkę. Instrument miał nie tylko znaczną wartość materialną, został bowiem wyceniony na 10 tys. złotych, ale przede wszystkim sentymentalną - 12-latek szlifował na nich swój talent podczas zajęć muzycznych.

Policjanci od razu zajęli się tą sprawą. Na podstawie zabezpieczonego monitoringu ustalili wygląd sprawcy, te informacje zostały przekazane policjantom w terenie.

Po kilku godzinach st. sierż. Paweł Krauze, który jest dzielnicowym Posterunku Policji w Przeźmierowie po południu będąc na spacerze z rodziną z daleka na przystanku autobusowym rozpoznał podejrzewanego. Zgłosił swoje spostrzeżenia do dyżurnego i widząc, że mężczyzna szykuje się do odjazdu, wsiadał razem za nim do autobusu. Cały czas obserwował jego zachowanie, aż do przyjazdu patrolu.

Mężczyzna został wylegitymowany i po krótkiej rozmowie z policjantami przyznał się do zabrania skrzypiec z przystanku. Trudno było mu to ukryć, ponieważ 44-latek miał je przy sobie.

Skrzypce zostały oddane dzisiaj rano w ręce chłopca, który wraz z mamą przejechał na Posterunek Policji w Przeźmierowie. Nie kryli oni swojego wzruszenia.

Na zakończenie policjanci otrzymali od chłopca podziękowania w niecodziennej formie. Mały artysta specjalnie dla nich zagrał swoje ulubione utwory.