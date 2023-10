Zduńskowolski policjant na podium ogólnopolskich mistrzostw Data publikacji 04.10.2023 Powrót Drukuj Zduńskowolski posterunkowy Arkadiusz Maruszewski zajął II miejsce w jubileuszowej XX edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Policji w Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi. Na linii startu stanęło prawie 400 zawodników z całego kraju reprezentujących służby mundurowe.

29 września 2023 roku, po raz 20 na linii startu stanęli reprezentanci służb mundurowych, którzy do miejscowości Hutki Kanki przyjechali z całego kraju. Biorąc udział w biegu przełajowym, oddali cześć policjantowi sierżantowi Grzegorzowi Załodze, który w 2003 roku został śmiertelnie postrzelony na służbie.



W tym roku do startu w zawodach zgłosiło się blisko 400 zawodników, reprezentujących jednostki Policji z całego kraju, Straż Graniczną, Wojsko Polskie oraz Państwową Straż Pożarną. Poza służbami mundurowymi, w biegu rywalizowały także reprezentacje szkół średnich o profilach mundurowych, zawodniczki i zawodnicy w klasyfikacji otwartej, a także miłośnicy Nordic Walking. Zawodnicy biegali na terenie duktów leśnych.



Posterunkowy Arkadiusz Maruszewski z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, w kategorii indywidualnej mężczyzn do 40 lat, przebiegł dystans 10,8 kilometra w czasie 40 minut 57 sekund. Dzięki temu zdobył II miejsce. Pasją Arkadiusza jest sport i muzyka. Ma na koncie setki startów w różnych zawodach biegowych rozgrywanych na różnych dystansach od 800 metrów do 10 kilometrów. Jest bardzo aktywny fizycznie. Osiąga wspaniałe rezultaty i często staje na najwyższym stopniu na podium. W swoim dorobku ma już wiele dyplomów oraz około stu pucharów. Na co dzień trenuje w Klubie Sportowym Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, pod okiem trenera kadry Polski w maratonie kobiet – Jacka Wośka.



Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze osiągnięcia!