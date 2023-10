Policjanci pospieszyli z pomocą rannemu mężczyźnie Data publikacji 04.10.2023 Powrót Drukuj Dzielnicowy oraz policjant z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Brzeszczach, podczas służby udzielili pierwszej pomocy rannemu mężczyźnie. Dzięki ich reakcji 51-latek, który upadając na chodnik doznał urazu głowy szybko otrzymał specjalistyczną pomoc.

W niedzielę (1.10.2023) przed południem policjanci pilnowali bezpieczeństwa na terenie Brzeszcz, około godziny 11:00 patrolując rejon ulicy Mickiewicza zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę.

Natychmiast zatrzymali radiowóz, po czym pobiegli do niego, aby udzielić mu pomocy. Okazało się, że jest to 51-latek z Brzeszcz. Mężczyzna miał rozległą ranę głowy. Funkcjonariusze na miejsce wezwali Pogotowie Ratunkowe, a następnie używając opatrunków zabezpieczyli ranę. Do przyjazdu karetki Pogotowia Ratunkowego monitorowali funkcje życiowe mężczyzny. Następnie przekazali go pod opiekę ratowników medycznych, którzy przewieźli go na leczenie do szpitala.