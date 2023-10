Kolejna inicjatywa członków policyjnego „Biegu z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych” Data publikacji 04.10.2023 Powrót Drukuj Od wielu lat polska Policja uczestniczy w światowym ruchu „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych”. Z ich inicjatywy we wtorek, 3 października odbyły się kolejne zawody rowerowe Mazowieckiego Oddziału Olimpiad Specjalnych. W zawodach rywalizowało pięćdziesiąt zawodniczek i zawodników.

We wtorek, 3 października na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym parku na warszawskich Młocinach odbyły się kolejne zawody rowerowe Mazowieckiego Oddziału Olimpiad Specjalnych. Za organizację spotkania odpowiedzialni są członkowie policyjnego „Biegu z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych”. Rywalizacja odbywała się na dystansach: 250, 500, 1000 oraz 3000 metrów, a w zawodach rywalizowało pięćdziesiąt zawodniczek i zawodników.

Całość odbywała się w radosnej atmosferze, a uczestnicy wracali do domów z uśmiechem na twarzy. To dzięki, wolontariuszom, dla których był to pracowity, ale także bardzo satysfakcjonująco spędzony czas.