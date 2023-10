Podejrzane transakcje w internecie - zawsze zachowuj czujność i nie daj się oszukać

Data publikacji 04.10.2023

Wykorzystanie internetu do robienia zakupów jest popularne i wygodne. Możliwość wyboru i porównania najatrakcyjniejszej spośród ofert jest dodatkową zachętą do tego typu zakupów. Kupując w sieci, musimy jednak pamiętać, że internet to również miejsce, gdzie działają oszuści. Przypominamy, aby korzystając z tej formy zakupów, trzeba zachować podstawowe środki ostrożności i zdrowy rozsądek.