Pomagamy Patrykowi - zbieramy nakrętki Data publikacji 04.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci oraz pracownicy cywilni z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz jednostek podległych wzięli udział w akcji zbierania nakrętek dla Patryka Skowronka. Każda z nich dla rodziny chłopca jest na wagę złota, gdyż pieniądze z ich wymiany pozwalają na dalsze leczenie i rehabilitację oraz dają nadzieję na lepsze jutro.

Patryk to 8-letni chłopiec, u którego po urodzeniu wykryto ciężką wadę serca TGA oraz ubytek między komorami. Po 9-godzinnej operacji okazało się, że nie ma on krążenia w nogach, przez co wdała się martwica. Z tego powodu konieczna była amputacja lewej nogi tuż pod kolanem, jak i palców w prawej nodze.

W 2021 roku Patryk przeszedł kolejną operację skrócenia amputowanej kończyny z powodu przerośnięcia i przebicia skóry. Chłopiec co roku musi wymieniać protezę, która finansowana jest między innymi z zebranych nakrętek.

W poniedziałek, 2 października 2023 roku policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przekazali rodzinie Patryka kilka worków. Nakrętki zostały zebrane przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy z chęcią, a także zaangażowaniem będą dalej pomagać chłopcu.