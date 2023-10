Podziękowania dla strzyżowskiego policjanta Data publikacji 04.10.2023 Powrót Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie wpłynął list z podziękowaniem dla strzyżowskiego policjanta, który w czasie wolnym od służby, interweniował w jednym ze sklepów w Strzyżowie. Funkcjonariusz zwrócił uwagę nietrzeźwemu awanturnikowi, który po jego interwencji uspokoił się.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednym ze sklepów w Strzyżowie, gdzie policjant ze strzyżowskiej komendy, starszy aspirant Łukasz Szaro, robił zakupy. W pewnym momencie zauważył mężczyznę, który wszczął awanturę, zaczął krzyczeć i był wulgarny.

Funkcjonariusz bez chwili zastanowienia podszedł do nietrzeźwego awanturnika i kazał mu się uspokoić. Mężczyzna w pośpiechu zapłacił za towar i opuścił sklep.

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie wpłynął list gratulacyjny, w którym mieszkaniec naszego powiatu podziękował za postawę funkcjonariusza.

„… Zastanawiałem się, czy takie zachowanie policjanta zasługuje na pochwałę, dlatego ten list wysyłam do Pana Komendanta dopiero dzisiaj…”. Byłem na zakupach w sklepie w Strzyżowie. Dużo ludzi, kolejka do kasy, gdy nagle nietrzeźwy zaczyna awanturę, krzyczy, przeklina, jest bardzo agresywny. Klienci wystraszeni zamilkli, zaznaczę, iż przebywały tam też dzieci, którym ten człowiek nie tylko dawał zły przykład swoją postawą i zachowaniem, ale również demoralizował. W pewnym momencie zauważyłem zakupach policjanta pracującego w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie. Pan Szaro podszedł do nietrzeźwego awanturnika i nakazał mu się uspokoić. Człowiek ten od razu się uspokoił, w pośpiechu zapłacił i opuścił sklep. Dało się usłyszeć, że z kolejki wiele osób zna Pana Policjanta, ludzie mówili do siebie o tym Panu z szacunkiem, mówiono o nim, jako o dobrym człowieku…

„… Muszę przyznać, że ten policjant to prawdziwy stróż prawa, spokoju i ludzkiego życia. Ktoś powie, że to niby błaha sprawa, tak niewiele, ja zaś uważam, że wiele, gdyby takich ludzi było więcej nie byłoby tyle przemocy kończącej niejednokrotnie ludzkie życie…”