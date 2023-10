Ukradli 3 mln zł i ukrywali się w Holandii!

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP Lublin w ramach podjętej współpracy z policją holenderską doprowadzili do zatrzymania 4 mieszkańców Lublina. Do zatrzymań doszło na terenie Holandii na podstawie ENA, MLG oraz krajowych listów gończych. Mężczyźni brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu dokonywanie włamań do hurtowni, sklepów, firm budowlanych i innych wielkogabarytowych obiektów handlowych. Ich łupem padały niemal wyłącznie pieniądze ukryte w sejfach czy metalowych kasetach. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła około 3 mln zł.