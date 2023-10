Efekt współpracy policjantów z Polski i Włoch – odzyskany volkswagen wróci do właściciela Data publikacji 04.10.2023 Powrót Drukuj Skuteczna praca policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu oraz współpraca z włoską Policją doprowadziła do odzyskania pojazdu, który został skradziony w sierpniu bieżącego roku na terenie powiatu żagańskiego. Żagańscy mundurowi przy współpracy z policjantami z Legnicy zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzut kradzieży. Odzyskany samochód marki Volkswagen został zabezpieczony przez włoskich funkcjonariuszy i w najbliższym czasie zostanie przekazany właścicielowi.

Policjanci wydziału kryminalnego żagańskiej jednostki w ramach prowadzonych intensywnych czynności i współpracy międzynarodowej doprowadzili do zatrzymania 38-letniego mężczyzny, który w sierpniu bieżącego roku dokonał kradzieży pojazdu marki Volkswagen. Policjanci kryminalni na podstawie zabezpieczonych śladów wytypowali osobę odpowiedzialną za kradzież, a następnie miejsce, gdzie może przebywać. Trop za mężczyzną prowadził do Legnicy. Ustalono, że mężczyzna po dokonaniu kradzieży postanowił wyjechać do Włoch. Nie wszystko jednak potoczyło się po jego myśli, ponieważ policjanci z Włoch dokonali sprawdzenia pojazdu, a następnie go zabezpieczyli, po tym, jak okazało się, że został skradziony na terenie Polski. Mężczyzna wrócił do kraju i po krótkim czasie trafił w ręce Policji.

Z zatrzymanym wykonano czynności procesowe. Usłyszał zarzut kradzieży, który zgodnie z kodeksem karnym zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5. 38-latek przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. Zabezpieczony we Włoszech pojazd niebawem zostanie przekazany właścicielowi.